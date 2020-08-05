Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси

Оптимизировать работу правительственного гаража для экономии бюджетных средств решил врио губернатора камчатского края Владимир Солодов. Для этого все служебные машины оборудовали системой ГЛОНАСС, а чиновников собираются пересадить на государственное такси.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства, Камчатка первая в стране радикально сокращает служебные привилегии госслужащих. По предварительным расчетам, за год таким образом удастся сэкономить почти 21 миллион рублей.

Все преобразования направлены на то, чтобы сотрудники не пользовались служебными машинами в личных целых и нагрузка на водителей была более равномерной. ГЛОНАСС позволит отследить все маршруты передвижения авто и проконтролировать расход топлива. А использование гостакси - сократить автопарк на 20 машин.

Личные служебные автомобили теперь положены только главе региона и его заместителям. Остальные будут вызывать оплачиваемое такси через мобильное приложение или по телефону.