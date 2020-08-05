Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с участниками "ПолитСтартап" прокомментировал ситуацию в Хабаровске. Он подчеркнул, что жители региона имеют право на выражение своей гражданской позиции, но это должно соответствовать закону и санитарно-эпидемиологическим правилам.

"Об этом нужно думать всем, кто так или иначе хочет свою гражданскую позицию выразить, потому что можно с большим уважением относиться к той или иной позиции и в защиту кого- то, и против кого-то, но если в результате массового скопления людей растет заболеваемость (коронавирусом - ПРИМ. "РГ"), то это уже отражается на всех", - заявил Медведев.

Он также добавил, что виновность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала должен определить суд. "Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение, никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта Федерации такие обвинения не предъявлялись", - подчеркнул Медведев.

Напомним, что по версии следствия, Фургал участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство.