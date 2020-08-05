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04.08.2020 20:02
Рубрика: Экономика

Билет на пересадку

С 20 августа на Дальнем Востоке отменяют прямые чартерные авиарейсы в Сочи и Симферополь
Текст: Дина Непомнящая (Владивосток-Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
На Дальнем Востоке будет досрочно завершена программа прямых чартерных авиарейсов в города Черноморского побережья. В Хабаровском крае предложили другой вариант, который все-таки позволит людям отдохнуть на юге.
Представители хабаровского аэропорта подготовили предложение по оптимизации туристической программы отдыха на море и обратились в Федеральное агентство по туризму. Фото: РИА Новости Представители хабаровского аэропорта подготовили предложение по оптимизации туристической программы отдыха на море и обратились в Федеральное агентство по туризму. Фото: РИА Новости
Представители хабаровского аэропорта подготовили предложение по оптимизации туристической программы отдыха на море и обратились в Федеральное агентство по туризму. Фото: РИА Новости

Программа чартерных перевозок из Владивостока, Благовещенска и Хабаровска в Сочи и Симферополь была запущена в начале июля. Самолеты должны были летать несколько раз в неделю вплоть до конца октября. Рейсы запустила авиакомпания "Россия" в сотрудничестве с туроператором "Библио Глобус".

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Приобрести билет на самолет можно было только в составе турпакета, но дальневосточников это не останавливало, ведь его цена оказалась привлекательной. "В начале июля туры на неделю можно было купит от 20 тысяч на человека, - рассказала турагент Анастасия Гаврилюк. - Одни только авиационные билеты на регулярные рейсы стоят в два раза дороже. Самолеты летали полные. Почему сейчас полеты прекращаются, никто точно не знает".

В пресс-службе владивостокского аэропорта корреспонденту "РГ" подтвердили, что чартеры летают последнюю неделю. Но от дальнейших подробностей воздержались. А в аэропорту Хабаровска ситуацию комментируют охотно, заверяя, что будут бороться за популярное направление. Ведь только в июле на курорты Черного моря отправились больше семи тысяч дальневосточников.

Если туристы-дальневосточники не захотят лететь с пересадкой после 20 августа, компания обеспечит возврат денег

Представители хабаровского аэропорта подготовили предложение по оптимизации туристической программы и обратились с просьбой о содействии в Федеральное агентство по туризму.

"Решение прекратить чартерные перевозки принял туроператор. Нам сообщили об этом на прошлой неделе, но с чем это связано, никак не пояснили, - сообщил замминистра культуры Хабаровского края - председатель комитета по туризму Виталий Селюков. - Сразу же доложил врио губернатора. Он уже подписал письмо на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой с просьбой урегулировать вопрос. Будем рассчитывать на положительное решение. В любом случае, процесс займет какое-то время, но надеемся, что этот срок будет минимальным".

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Тем временем компромиссное решение уже найдено. "По моему поручению состоялись переговоры с руководством "Библио Глобуса", - сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. - Что решили по этой ситуации. После 20 августа по согласованию с туристами и без всяких доплат компания предлагает вернуться в Хабаровск стыковочными рейсами. Стыковка будет проходить от двух до пяти часов в аэропорту Шереметьево. Если туристы не хотят лететь с пересадкой после 20 августа, то компания обеспечивает возврат 100 процентов денежных средств. Со всеми пассажирами сейчас идут переговоры. Буду держать вопрос на контроле".

Дальневосточники очень надеются, что в итоге удастся сохранить прямые авиарейсы. И они смогут отдохнуть на Черноморском побережье не только в этом году, но и в будущих отпускных сезонах.

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