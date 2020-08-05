На Камчатке рыбную компанию оштрафовали за мышьяк в треске

Административный штраф в размере 50 тысяч рублей получила камчатская рыбная компания за нарушение требований технических регламентов (часть 1 статьи 14.43 КоАП РФ). Разбирательство в отношении организации началось после того, как в ее продукции обнаружили мышьяк.

Партию ядовитой рыбы задержали в ноябре 2019 года и передали для исследований в центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию Россельхознадзора. В декабре поступил отчет, согласно которому, более чем в 27 килограммах мороженной трески содержался мышьяк в количестве 7,5 миллиграмма на килограмм, что значительно превышает допустимые нормы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, само предприятие ветеринарно-санитарную экспертизу продукции не проводило. Остатков рыбы на складе нет.