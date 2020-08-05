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05.08.2020 05:04
Рубрика: Происшествия

СК завел на забайкальца уголовное дело за угрозы в адрес журналиста

Текст: Инесса Доценко

Следственные органы СК РФ по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении жителя Борзинского района, сообщается на сайте ведомства. Предприниматель 1973 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с угрозой применения насилия).

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Как рассказали в следственном комитете, 30 июня редактор "Борзинской газеты" написала в аккаунтах издания в соцсетях о том, что новое ограждение городского парка Борзи сооружено некачественно. Строительством занимался местный предприниматель. По данным следствия, реакция мужчины была незамедлительной: в тот же день он заявился в редакцию с угрозами. Герой публикации пообещал расправиться с журналисткой, если та и дальше будет писать о нем подобное.

По мнению следователей, "…своими действиями подозреваемый воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста по поиску, получению и распространению информации".

О случившемся правоохранительные органы узнали из СМИ. В настоящее время проводятся следственные действия. В случае, если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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