Спорт закалил ее характер с детства, а сейчас помогает сохранить здоровье и фигуру. Тренер Мазаник воспитывает у мальчишек и девчонок собранность, дисциплину и волю к победе - чемпионские качества, позволяющие ребятам становиться сильными и лучшими.

На пьедестале

Самый яркий миг торжества у Виктории Мазаник случился в марте 2015 года в Сыктывкаре, когда она стояла на пьедестале почета.

- Были слезы счастья. В голове вертелась одна мысль: все не зря! - улыбается Виктория Анатольевна.

В Республике Коми проходил Кубок мира по лыжным гонкам среди ветеранов, где Мазаник стала бронзовым призером на дистанции 15 километров.

Она вернулась в родной Свободный с медалью и чудесным послевкусием от соревнований и общения с людьми, связавшими жизнь с лыжным спортом.

- В тех стартах принимали участие удивительные женщины и мужчины, которым было за 80 и даже за 90 лет! - восклицает Виктория Мазаник.

…Вика росла стеснительной и тихой девочкой. Училась хорошо, никогда не доставляла хлопот родителям. Школа, дом, книжки. Из этого и был соткан мир ребенка.

Но имелся один врожденный "пунктик" - девочка любила бегать. Легкая, стремительная, выносливая - в детстве Вику не мог обогнать никто.

В 12 лет она пришла в городскую спортшколу, хотела заниматься легкой атлетикой. А ее не приняли. Не cдала норматив.

В гору!

Раздосадованная девчонка по-ехала на окраину города, которую все называли "лыжной базой". Там работал известный тренер Александр Шведов.

- Он с первой встречи покорил своим добрым отношением, подарил надежду, что я смогу по-настоящему подружиться с лыжами. Я на них бегала только на уроках физкультуры, - вспоминает Виктория Мазаник.

Дисциплинированная и выносливая, она не пропускала ни одной тренировки. Первый успех пришел быстро.

- Помню, выиграла соревнования на призы газеты "Пионерская правда" и задрала нос. Решила, что я уже сильная спортсменка, - рассказывает Виктория о симптомах "звездной болезни".

"Главное - ребенка увлечь. Чтобы у него появился азарт, чтобы он узнал вкус спортивной радости"

И тут же замечает: лыжи - очень тяжелый вид спорта. Нужны упорные, методичные многочасовые тренировки круглый год.

- Летом обязательная имитация ходьбы на лыжах, беговая и шаговая. Часто в гору. Пропуск хотя бы одной тренировки сразу сказывается на результатах, - говорит Виктория Мазаник.

Спорт она называет "наркотиком". Без которого жить становится трудно. Перестаешь заниматься - начинает ломить все тело…

После окончания школы перед ней не стоял вопрос, куда пойти учиться. Вика поступила в Хабаровский государственный институт физической культуры.

Кафедра зимних видов спорта все годы учебы была для нее любимой. После получения диплома молодой тренер вернулась в родной Свободный. Восемь лет преподавала физкультуру в одной из школ города, затем пришла работать в спортивную школу №2, в ту самую "лыжную базу".

Спорт - это судьба

Без малого четверть века Виктория Мазаник прививает любовь к спорту мальчишкам и девчонкам.

- Спорт - это труд. И труд тяжелый! Главное - ребенка увлечь. Чтобы у него появился азарт, чтобы он узнал вкус спортивной радости, - замечает она.

Признается, что с мальчишками работать проще. Девочки чаще протестуют. Говорят, что устали. Желания после уроков ходить на сложные тренировки у них нет. В этом случае тренер Мазаник ведет с подопечными разговоры у костра, беседуя по душам.

В родной спортивной школе она встретила свою судьбу. Александр работал тренером.

- С лыжни и пошли в ЗАГС, - шутливо замечает Виктория Анатольевна.

Говорит, что два спортсмена в одном доме - это замечательно. Единомышленникам всегда есть о чем поговорить, помечтать и поспорить. Вместе уже 30 лет. Годы пролетели, как три дня.

- Саша - мое плечо и моя опора, - говорит Виктория.

Как-то она бежала марафон на первенстве России. Ранняя весна, рыхлый, тяжелый снег, перед финишем сил не осталось совсем. Неожиданно заметила, что впереди стоит муж, переминается с ноги на ногу, переживает.

- Откуда только силы у меня взялись, финишировала и повисла у него на руках, - вспоминает Виктория Мазаник.

Их сын тоже со спортом на ты. Он работает на космодроме Восточный, но редко пропускает состязания.

На мой вопрос, чего в ее работе больше, тренерства или педагогики, Виктория Анатольевна растерянно пожала плечами:

- Наверное, всего вместе…

Несколько лет назад в Свободном расформировывали один из детских домов. Там жил ее талантливый воспитанник Паша Тарасов.

- Мальчишка очень способный, целеустремленный, с великолепными природными данными, - говорит тренер Мазаник.

Она подняла на ноги весь белый свет и добилась, чтобы Пашу перевели в Дивногорский колледж-интернат Олимпийского резерва. Парень там блестяще учится, стал кандидатом в мастера спорта. Вошел в состав лыжной сборной Красноярского края. Он счастлив, часто пишет в социальных сетях строчки, полные благодарности первому наставнику.

Мазаник - строгий тренер. Всегда борется за результат. Ее подопечные, становясь взрослыми, часто повторяют: "Виктория Анатольевна, спасибо за то, что были требовательной. Вы приучили нас к труду..."

В 2017 году она возглавила родную спортшколу. Говорит, что никогда не рвалась делать карьеру. Просто так сложились обстоятельства.

- Наша школа специализируется на восьми видах спорта. У нее есть традиции и высококлассные тренеры. Моя задача - все это сохранить и по возможности улучшить, - говорит директор Мазаник.

Она никогда не мечтала уехать из родного Свободного:

- Этот город дал мне все самое хорошее в жизни, любовь и любимый спорт. Он самый лучший и самый родной.

На мой вопрос о мечте смущенно улыбнулась.

- Мечтаю о многом. Во-первых, похудеть бы на два килограмма. Сейчас у меня 55, а нужно 53. Неделя интенсивных тренировок и все, - заметила спортсменка.

Вот такие они - лыжники.

Прямая речь

Владимир Константинов, мэр города Свободный:

- Людей, которые горят на работе, видно сразу. Именно таким человеком показалась мне Виктория Анатольевна Мазаник при нашем знакомстве. И первое впечатление оказалось верным. Она грамотный руководитель. Тренирует детей и остается сильной спортсменкой-лыжницей. Она является призером международных соревнований. Ее воспитанники неоднократно занимали лидирующие позиции на чемпионатах разного уровня.