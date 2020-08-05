В ЕАО на военных учениях обрушился мост

В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе Еврейской автономной области на учениях железнодорожных войск обрушился понтонный мост.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах региона, во время ЧП пострадали 18 человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

Областные власти подтвердили агентству информацию о ЧП, а также добавили, что есть пострадавшие. При этом точное их количество не уточняется. Известно также, что людей, получивших травмы, отправили в военных госпиталь Хабаровска.

Предполагается, что обрушение конструкции могло произойти из-за нарушения техники безопасности.