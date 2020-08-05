В Хэйлунцзяне заработало более 90% предприятий сферы услуг

Главная исследовательская группа провинции Хэйлунцзян при Государственном управлении статистики Китая провела опрос 324 предприятий сферы услуг.

Результаты мониторинга показывают, что в провинции практически восстановилась деловая активность. 91,7 процента респондентов возобновили работу, 4,3 процента заявили желание вновь вести свой бизнес, если у них будет возможность, а 4 процента пока не имеют таких планов.

Между тем все крупные и средние предприятия в провинции Хэйлунцзян уже начали работу в обычном режиме. 90,7 процента малых и 87,5 процента микропредприятий возобновили деятельность.

В разрезе отраслей на 95,7 процента восстановлена работа оптовых и розничных торговых предприятий, на 95,2 - предприятий по оказанию ремонтных и бытовых услуг. Вновь открылись 80 процентов гостиниц и организаций общественного питания, 76 процентов лизинговых компаний.