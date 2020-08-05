В Приморье осудили чиновника за махинации с жильем

В Приморье осудили участников преступной группы за мошенничество с жильем, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Наказаны бывший муниципальный служащий и три его подельника за преступления, совершенные с 2011 по 2016 годы.

Суд установил, что бывший сотрудник отдела учета и распределения жилья администрации Артемовского городского округа обманным путем приобретал право на квартиры, предназначенные для переселения из ветхого и аварийного жилья. Злоумышленники вводили в заблуждение граждан, нуждавшихся в переезде в благоустроенные квартиры.

"На основании выданных жителями доверенностей они оформили на свое имя пять пригодных для переселения муниципальных квартир, а затем приватизировали их", - говорится в сообщении.

Жильем преступники распорядились пор своему усмотрению. Нанесенный их действиями материальный ущерб муниципальному бюджету оценен в 14 миллионов рублей. Кроме того, участники преступной группы сфальсифицировали доказательства по гражданскому делу и предоставили их в суд.

В итоге всех фигурантов дела приговорили к лишению свободы сроком от четырех до четырех лет и шесть месяцев в колонии общего режима. Кроме того, каждый должен будет заплатить штраф в 950 тысяч рублей.