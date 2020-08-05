В Приморском крае возобновлена работа всех объектов торговли

В Приморском крае все объекты торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа, ранее закрытые из-за пандемии коронавируса, могут начать работать. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам губернатора края Олега Кожемяко, сохраняется требование нахождения посетителей в торговом зале из расчета один человек на четыре квадратных метра. Все магазины предварительно должны быть проверены специалистами местного минпродторга на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за последние сутки в регионе выявлено еще 100 заболевших коронавирусом. Инфекция распространяется во всех районах Приморья.

Общее число инфицированных составило 7316 человек. За сутки выписаны из больниц 130 человек, находится в больнице около 1,5 тысячи пациентов, из них 54 - в тяжелом состоянии.