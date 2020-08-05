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05.08.2020 15:22
Рубрика: Общество

Машина подана

На Вятку поступили новые автомобили для перевозки маломобильных граждан
Текст: Николай Родин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 172(8226)
В понедельник в Кирове руководители трех межрайонных комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСО) получили ключи от новых автомобилей, рассчитанных на перевозку восьми пассажиров, в том числе передвигающихся на креслах-колясках.
Фото: Пресс-служба правительства Кировской области Фото: Пресс-служба правительства Кировской области
Фото: Пресс-служба правительства Кировской области

Машины приобретены за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках проекта "Старшее поколение" (нацпроект "Демография"). Первый такой автомобиль, поступивший в регион ранее, уже курсирует по улицам Кирова, бесплатно доставляя пожилых горожан в медицинские организации. А новые микроавтобусы будут обслуживать маломобильных жителей Вятскополянского, Малмыжского, Котельничского, Даровского, Шабалинского, Орловского, Арбажского, Свечинского, Советского, Лебяжского, Пижанского, Верхошижемского районов и городов Вятские Поляны и Котельнич. Также на них пожилых людей будут возить из дома в группы дневного присмотра при КЦСО.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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По словам директора межрайонного КЦСО в Советском районе Надежды Коробейниковой, на автомобиле, который только что передан в центр, специалисты планируют до конца года осуществить более 400 перевозок людей преклонного возраста.

- Во взаимодействии с центральной районной больницей уже составлен график прохождения диспансеризации пожилыми людьми, - добавила Надежда Коробейникова.

Помимо доставки пенсионеров в медицинские организации автомобили будут использоваться в качестве "Социального такси". Воспользоваться этой услугой могут также маломобильные граждане и инвалиды. Для этого необходимо обратиться по телефону в комплексный центр социального обслуживания населения, оставив диспетчеру заявку.

Кстати, в этом году в рамках реализации проекта "Старшее поколение" для Кировской области планируется приобрести еще два подобных автомобиля для перевозки жителей Омутнинского, Афанасьевского, Нолинского, Сунского, Немского и Кильмезского районов. А прошлым летом для медицинского обслуживания сельских жителей Вятки регион закупил 34 более простых автомобиля, которые закреплены за центральными районными больницами, а также Кировским клинико-диагностическим центром. За год на них совершено более двух тысяч выездов, в медицинские организации доставлено свыше 13 тысяч вятчан.

А как у соседей?

В Нижнем Новгороде готов принять первых пациентов новый корпус, построенный на территории инфекционной больницы N 23. "Это практически полностью боксированное учреждение. Оно разделено на секции, что позволяет работать в периоды, когда идет циркуляция различных возбудителей. Можно организовать прием пациентов таким образом, чтобы их потоки не перекрещивались и не происходило внутрибольничного заражения", - оценил новостройку министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, посетивший больницу N 23 в минувшую субботу.

Площадь нового корпуса, рассчитанного на 120 коек (20 из них - реанимационные), - почти 7 тысяч квадратных метров. В режиме чрезвычайной ситуации коечный фонд можно увеличить до 210. Для оснащения корпуса приобретено современное оборудование (компьютерный томограф, аппараты ИВЛ и многое другое), а на территории больницы смонтирована современная станция медицинских газов. Предусмотрено подведение кислорода до каждой койки.

"Реанимационный блок состоит из пяти боксов, которые обеспечены системой кондиционирования, что позволяет отсечь инфекционных больных от рабочей зоны персонала. Это уменьшает риски внутрибольничного инфицирования. Отдельно выделен детский реанимационный бокс. Такого нет ни в одной инфекционной больнице", - отметила главврач больницы N 23 Наталья Солощенко.

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