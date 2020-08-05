О том, как грамотно подойти к архивным документам и заставить их заговорить, корреспонденту "РГ" рассказали специалисты - Борис Пудалов, руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области, и Иван Труктанов, краевед из Дзержинска.

Способны ли региональные архивы помочь людям найти информацию о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны или это прерогатива архива Министерства обороны? Например, можно ли с вашей помощью разыскать место захоронения солдата, если известны лишь анкетные данные бойца и примерные место и дата гибели?

Борис Пудалов: Источник всех сведений об участии граждан в Великой Отечественной войне, в том числе и о пропавших без вести, - архивы Минобороны РФ, и в первую очередь Центральный архив Минобороны (ЦАМО) в Подольске. Региональные государственные архивы практически ничем не могут помочь в поиске таких сведений - ни о призыве в Вооруженные силы, ни об участии в боевых действиях, ни о судьбе военнослужащего.

В некоторых крупных государственных архивах субъектов РФ, в том числе в Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО), есть на хранении коллекции документов о Великой Отечественной войне, преимущественно личного происхождения. Как правило, это собранные самими архивистами либо поступившие от граждан фронтовые письма и мемуары участников войны и тружеников тыла. Колоссальной редкостью являются дневниковые записи фронтовиков, потому что советским военнослужащим запрещалось вести дневники. В коллекционных документах личного происхождения, преимущественно в текстах фронтовых писем, встречаются упоминания о гибели однополчан (земляков или общих знакомых с адресатом), иногда даже с описанием обстоятельств гибели. Не исключено, что в отдельных случаях такая информация может быть интересна для потомков погибшего бойца. Поэтому нижегородские архивисты постарались опубликовать все имеющиеся на хранении фронтовые письма. К настоящему времени изданы два тома, озаглавленные строчками из писем: "Я пока жив..." и "Здравствуйте, дорогие мои!"

И все же вероятность найти в региональных архивах информацию о судьбе пропавшего без вести бойца слишком эфемерна. Обычно здесь все решает не архив, а работа поисковых отрядов в местах боев. Сужу об этом по нашему семейному опыту.

Что нужно сделать (по пунктам), чтобы получить доступ к документам глубокой древности? Писцовым книгам, например?

Борис Пудалов: Алгоритм действий человека, желающего изучать архивные документы, всегда один и тот же. Первое, с чего надо начинать, это овладение по учебным пособиям навыками работы с документальными источниками: потому что "рукописи не заговорят, если не научиться их понимать". Второе: определение круга архивов, в которых с большой вероятностью должны или могут храниться интересующие документы. Третье: ознакомление с путеводителем по интересующему архиву (они все есть в свободном доступе, в том числе в сети). Четвертое: попытаться найти в интернете описи заинтересовавших архивных фондов (значительная часть выложена для свободного доступа; описи или каталоги наиболее ценных фондов даже опубликованы в том или ином виде). Пятое: посетить архив (обязательно с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность), написать заявление по установленной форме о желании работать с документами по той или иной тематике. При необходимости можно проконсультироваться у сотрудников читального зала (рекомендуется). Кстати, в читальных залах ЦАНО и других архивов Нижегородской области наряду с печатными экземплярами путеводителей и справочников по фондам имеются методические рекомендации по поиску документов.

Иван Труктанов: Поделюсь своим опытом краеведа. После того как получен пропуск в читальный зал, можно оформить требование на интересующее дело. Если человек неопытен, то сотрудники читального зала, скорее всего, посоветуют провести поиск в электронной описи архива. В ЦАНО наиболее востребован исследователями фонд 570 "Нижегородская духовная консистория, духовные правления и церкви Нижегородской епархии". Именно в нем хранятся метрические книги, ревизские сказки, исповедальные росписи - документы, содержащие личные сведения о человеке. Эти документы охватывают период второй половины XVIII и начала XX веков.

С более ранними документами можно ознакомиться в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в Москве. Описи там полностью оцифрованы и выложены в интернет. То есть можно заранее подготовиться к посещению архива.

В РГАДА исследователи ищут информацию прежде всего в фонде 350 "Ландратские книги и ревизские сказки". Он оцифрован, но доступен только на компьютере в читальном зале. В интернет он не выложен. Плюс работы на компьютере в РГАДА в том, что можно делать бесплатные фотоснимки с экрана компьютера. Минус - очень медленная работа самого компьютера. Более древние документы - писцовые книги - в основном не оцифрованы. Их могут выдать в подлиннике или на микрофильмах по заранее оформленному требованию.

Как скоро после обращения человек может получить допуск к интересующим его документам?

Борис Пудалов: Чтобы заказать дело, нужно указать номер фонда, описи, дела, год и название. Очередь на выдачу дел большая, и сотрудник архива перед выдачей обязан просмотреть целостность всего документа, то есть пролистать книгу внушительного объема, поэтому метрические книги выдаются через несколько месяцев после поступления заявки. Ускорение исполнения заказа возможно на платной основе.

ЦАНО периодически проводит исследование наиболее востребованных посетителями читального зала фондов. Самые популярные из них - 570 и 60, в последнем хранятся ревизские сказки. Ознакомиться с описями можно в читальном зале.

Некоторые нижегородцы высказываются в соцсетях, что допуск рядовых граждан к архивным данным, связанным с Великой Отечественной войной (в том числе к документам ЦАМО РФ), весьма ограничен и сопряжен с трудностями. Так ли это?

Борис Пудалов: В связи с тем что ЦАМО РФ, а также военные комиссариаты являются учреждениями Министерства обороны РФ, их деятельность регулируется ведомственными нормативно-правовыми документами. Сопряжен ли допуск граждан в ЦАМО с трудностями, не могу судить, так как ни разу в нем не работал: необходимости не было. Вся информация о моих родственниках - участниках войны сохранилась в семье. А сведения о принадлежности родственника к той или иной войсковой части и ее номер содержатся в базах данных ЦАМО, предоставляемых в открытом доступе.

Тем временем

3 августа 2020 года читальный зал Центрального государственного архива Удмуртской Республики возобновил работу. В связи с соблюдением мер по снижению риска распространения коронавирусной инфекции количество посетителей читального зала будет ограничено. Предварительная запись для его посещения открыта с 27 июля по телефонам: (3412) 90-56-61 и 72-84-98.