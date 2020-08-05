Предприятия Башкирии задолжали сотрудникам более 700 миллионов рублей

В Конституции России появилась новая гарантия: "Уважение человека труда". О мерах, которые необходимо предпринять, чтобы эта новелла не осталась декларацией, а реально работала, на "деловом завтраке" в "РГ" рассказала руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в РБ Татьяна Астрелина.

1 июля жители России проголосовали за внесение изменений в Конституцию страны. В частности, среди новшеств появилась гарантия "Уважение человека труда". Как вы считаете, что стоит за этими словами?

Татьяна Астрелина: Считаю, что это, прежде всего, достойная и своевременная зарплата, а также безопасные условия труда. Когда работодатели начнут выполнять все эти пункты, можно будет говорить об их уважении к сотрудникам.

Конституция РФ, принятая в 1993 году, уже содержала статью, которая гарантировала каждому "право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом, а также право на защиту от безработицы". Однако на многих предприятиях зарплата как не платилась, так и не платится.

К сожалению, сегодня в Башкортостане долги по зарплате сохраняются на высоком уровне, а на многих предприятиях люди работают в небезопасных условиях. Разве это можно назвать уважением?

Власти республики говорят о повышении производительности труда. Что для этого нужно?

Татьяна Астрелина: По моему убеждению, достичь улучшения показателей можно, только уважая работников, ведь рост производительности труда в первую очередь обеспечивают сотрудники, без которых не будет работать ни одно новейшее оборудование. Пока человек труда не почувствует, что он - хозяин на заводе, что его жизнью и здоровьем дорожат, будет крайне тяжело достичь высокой производительности.

Но к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что даже на самых крупных предприятиях региона, где используют современное оборудование, условия труда оставляют желать лучшего.

К нам поступает много обращений от работников Уфимского моторостроительного производственного объединения. Они жалуются на невыносимые условия работы и несправедливую оплату труда. Пишут, что им приходится в 40-градусную жару, стоя, трудиться по 12 часов в день без питьевой воды, душевых кабин и кондиционеров. И такие примеры не единичны.

В то же время в Башкирии растут безработица и долги по заработной плате. Пандемия прибавила задач региональным межведомственным комиссиям?

Татьяна Астрелина: Проблем действительно добавилось, мы их регулярно обсуждаем в онлайн-формате. В текущем году стали более плотно работать с прокуратурой, судебными приставами и росреестром по выявлению долгов по заработной плате. На первое июля общая сумма составила свыше 704 миллионов рублей, при этом почти 17 миллионов рублей - это невыполненные обязательства девяти предприятий с долей республиканского и муниципального участия.

Самая большая задолженность - 6,6 миллиона рублей - у ГУП "Башниинефтемаш", 74 сотрудника которого ждут своего заработка с июня 2017 года, хотя предприятие уже два года не реализует имеющуюся недвижимость.

Среди должников также ООО "Бирский элеватор", МУП "Центр недвижимости г. Уфы", ООО "Агрофирма "Родина" Гафурийского района и другие. Большинство этих предприятий находятся в стадии банкротства, но учитывая их статус, странно, что проблему с выплатами сотрудникам до сих пор не решили.

Например, в Чувашской республике один из ГУПов имел долги по оплате труда более 100 миллионов рублей, на их погашение направили бюджетные средства из резервного фонда региона. В Башкирии можно было бы применить положительный пример соседней республики.

Но и сами люди порой виноваты в невыплате им зарплаты, когда соглашаются работать без оформления документов...

Татьяна Астрелина: Это наболевшая проблема. Мы пытаемся убедить граждан не соглашаться на работу без оформления трудовых отношений, однако у каждого есть право выбора. Делая его, нужно помнить о риске в любую минуту остаться без зарплаты. Но не это самое страшное. Если произойдет несчастный случай, то предприятие попытается избежать ответственности, открещиваясь от работника. Следовательно, можно не рассчитывать на страховые выплаты от Фонда социального страхования.

Мы отработали практику установления фактов трудовых отношений в судебном порядке, есть положительные результаты. К примеру, сейчас завершаем дополнительное расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в декабре прошлого года в грузовом терминале аэропорта "Уфа". 54-летний фасадчик при монтаже строительных лесов упал с высоты более 10 метров и скончался в машине скорой помощи. Подрядчик заявил, что не нанимал этого человека. Однако факт наличия трудовых отношений доказали в суде. И теперь родные скончавшегося мужчины могут претендовать на положенные выплаты, а фирму накажут. Сумма штрафа за такое нарушение может достигать более 500 тысяч рублей.

Кстати, уровень травматизма в Башкирии достаточно высокий. В прошлом году на рабочих местах погибло 112 человек, 133 работника получили тяжелые травмы, то есть за год из экономики республики безвозвратно выбыли 245 мужчин и женщин трудоспособного возраста.

Какими методами все-таки можно заставить работодателей не нарушать нормы трудового законодательства: платить зарплату и обеспечивать безопасность труда?

Татьяна Астрелина: Мы возлагаем большие надежды на обновленную Конституцию, так как реализация предусмотренных в ней гарантий, по нашему мнению, потребует внесение изменений в нормативные акты. В данный период нам просто необходимо пересмотреть законодательство в части неукоснительного исполнения работодателями обязанности по оплате труда.

В частности, мы с коллегами уверены: необходим институт юридической ответственности учредителей за долги по зарплате, так как именно учредитель назначает директора и распоряжается прибылью. Также нужно продумать механизм формирования резервных (страховых) фондов на уровне работодателей или региона. Такой фонд мог бы обезопасить граждан в случае неплатежеспособности организации. Кроме того, самых серьезных изменений требует закон о несостоятельности (банкротстве). Озвученные предложения, безусловно, требуют серьезной экспертной проработки в тесном контакте с законодателями, в нашем случае, с депутатами Госсобрания - Курултая республики.

Ключевой вопрос

Гострудинспекция в РБ проводила исследование, касающееся смертей на рабочем месте по естественным причинам. На какой оно стадии?

Татьяна Астрелина: Комплексное исследование по изучению смертельных несчастных случаев вследствие общего заболевания в 2014 - 2018 годы мы проводили совместно с уфимским НИИ профзаболеваний. Первый этап завершен.

Ученые исследовали 268 случаев гибели работников от общих заболеваний за пять лет. Выяснилось, что чаще на работе умирают мужчины. В основном в возрасте 56-60 лет от острой ишемической болезни сердца. Больше всего риску подвержены представители профессий, связанных с психоэмоциональным напряжением, например, водители.

На основании полученных результатов мы подготовили научно обоснованные предложения по предупреждению и снижению числа таких смертей. Это целая программа рекомендаций для работодателей с учетом их специфики, которые включают проведение медосмотров, возрождение цеховой медицины на крупных и средних предприятиях - с медпунктами и врачами, а также заботу о здоровье сотрудников - оплата абонементов в бассейн, фитнес и так далее.

Кстати

В этом году работодатели РБ получат от Фонда соцстрахования 458 миллионов рублей на сокращение профессиональных рисков. Деньги предназначены на медосмотры, санаторно-курортное лечение работников, занятых на вредных производствах, приобретение средств индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда и так далее. На предупредительные меры можно получить до 20 процентов от суммы страховых взносов.