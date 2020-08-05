Против экс-зампреда пензенского правительства возбудили второе дело

Следствием возбуждено второе уголовное дело в отношении бывшего зампреда правительства Пензенской области - министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова. На этот раз его подозревают в мошенничестве при выделении субсидии в сфере АПК, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

В настоящее время чиновник отстранен от должности и арестован по обвинению в особо крупном хищении бюджетных средств. Теперь, по данным прокуратуры, его подозревают и в афере при выделении субсидии в сфере АПК.

Региональное УФСБ 14 мая провело обыски в областном минсельхозе, после чего были задержаны глава ведомства и еще двое подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с хищением бюджетных средств. 16 мая Ленинский райсуд Пензы арестовал фигурантов.

Расследование продолжается.