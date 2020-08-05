В Башкирии люди с инвалидностью состязались в парусном спорте

Может ли человек, по воле судьбы лишившийся рук и ног, управлять парусным катамараном? Оказывается, может: если рулевой силен духом, неважно, есть ли у него какие-то физические ограничения. Это доказали участники прошедшего в Караидельском районе республики фестиваля спорта и туризма для людей с инвалидностью. В течение нескольких дней они состязались в парусном спорте, сап- и виндсерфинге, а также фридайвинге в рамках проектов "Яхтинг равных возможностей" и "Солнце. Ветер. Вода. Человек" Всероссийского общества инвалидов и Российского спортивного союза инвалидов.

Спорт для всех

- Я не хочу быть пассажиром, мне нужно максимально все делать самому, - говорит Дмитрий Павленко из Московской области. Отсутствие ног и кистей рук не стали для него помехой, чтобы освоить новый вид спорта.

Дмитрию было 19, когда во время учебных сборов в армии в его руках взорвалась граната. У него есть семья и любимая работа: Дмитрий - психолог-реабилитолог, помогает другим людям с инвалидностью найти свой путь. Но сам стремится совершенствоваться: ставит цель и добивается ее.

Так, два года назад Дмитрий Павленко стал мировым рекордсменом по самостоятельному погружению в открытом море на глубину 40 метров, а затем попал в Книгу рекордов России, погрузившись на глубину 30 метров в Черное море. В этом году решил осваивать парусный спорт. Начал тренироваться в мае, а на фестивале в Башкирии впервые участвовал в гонке на катамаранах уже без инструктора. В качестве матроса выступила его дочь.

- Неважно, какое место занял. Знаю, что победил уже тем, что участвовал, - говорит Дмитрий.

Куратор проекта "Солнце. Ветер. Вода. Человек" и "Яхтинг равных возможностей" Дмитрий Золотов подчеркивает: парусный спорт доступен для всех людей, вне зависимости от физических и финансовых возможностей.

- Многие из тех, кто начал с нами заниматься, раньше даже не предполагали, что способны покорить стихию. Главное требование к участникам - желание и возможность тренироваться, - говорит Дмитрий Золотов. - В этом году мы собрали в Башкирии команды из 14 регионов страны, чтобы обучить их теории парусного спорта, фридайвинга, сап- и виндсерфинга и дать навыки управления парусным катамараном. Главное - у ребят есть искренний интерес.

Главное в парусном спорте - командная работа. Фото: Петр Коннов/РГ

- Парусный спорт - это реабилитация, отдых для души, праздник. На воде ты понимаешь, что можешь все! - С восторгом рассказывает Ольга Антонова из Тверской области. В прошлом году она выиграла Кубок "Пара-Крым 2020" в гонках на катамаранах, а в этом уже выполняет роль инструктора. В финале Ольга отправилась на гонки с командой из Башкирии, которая в итоге заняла третье место.

Важная победа

- Я это сделал! Вы видели, как я всех обошел?! - С такими словами выскочил на берег Андрей Симоненко. Довольный собой и своим результатом в сапсерфинге, мужчина не скрывал радости и гордости. Он обогнал всех соперников и первым пришел к финишу, сидя на sup-доске и искусно орудуя веслом под громкие овации зрителей. Для него это очередная и важная победа.

23 года назад Андрей попал под поезд и лишился ног, но сегодня он ведет активный образ жизни: занимается пауэрлифтингом, играет в бильярд, водит машину и участвует в сплавах на байдарках и катамаранах.

- Я живу полноценной жизнью, постоянно добавляю новые ощущения и эмоции. Каждый шаг - это победа над собой, ленью и физическими ограничениями. Я считаю, что сила духа дает человеку возможность, вне зависимости от травмы или заболевания, развиваться и добиваться того, что кажется недостижимым, - уверен Андрей Симоненко.

Он своего добился на фестивале дважды: сначала победив в гонках на сап-доске, а затем став членом команды для выполнения тренировочного переворота катамарана. Вернулся Андрей мокрый, но довольный:

- Раньше я делал перевороты на обычном катамаране. Но с парусом все значительно сложнее. Получил те впечатления, за которыми ехал на фестиваль, и снова убедился: все возможно.

Кстати, победительницей в гонке на сап-досках среди женщин стала мастер спорта по стрельбе из лука Ралия Галикеева из Башкирии.

Неожиданный финал

Самым зрелищным мероприятием фестиваля в Башкирии стали финальные гонки на катамаранах. На старт вышли шесть из 18 команд. Им предстояло "поймать ветер", и, натягивая или отпуская паруса, обогнуть буек и первыми прийти к финишу. Но как оказалось, важнее была не скорость, а правильность выполнения упражнения. В итоге первое место в финале среди новичков заняла сборная команда Республики Марий Эл и Оренбурга.

- Самому не верится, что у нас все получилось. Видимо, я легче всех, вот катамаран и летел, - пошутил на финише Виталий Курзенев, приехавший из Марий Эл.

У Виталия недоразвитие нижних конечностей, но это ему не мешает водить машину (он сам привез команду в Башкирию), работать, заниматься пауэрлифтингом, быть любящим супругом и отцом. На фестивале он впервые познакомился с парусным спортом и с удовольствием изучал сложную терминологию и правила управления катамараном.

Еще одним открытием на фестивале в Башкирии стал мастер спорта по регби на колясках Илья Мысляев из Кемеровской области, который удивил даже профессиональных фридайверов. Он задержал дыхание под водой на четыре минуты 20 секунд.

- Сейчас непростые времена, но мы не можем откладывать свою жизнь на потом. Каждая минута для нас ценна. У каждого есть фобии, а собираясь вместе, мы обретаем уверенность и возможность ощутить новые грани жизни. Поэтому, строго соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора, решили провести фестиваль в Башкирии. Победители получат главное - позитивные эмоции и уверенность в себе. То, что нам всем порою не хватает в повседневной жизни, - отметил первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов.

Участники, показавшие лучшие результаты в итоговых состязаниях, выступят в главных гонках сезона - Кубке "Пара-Крым 2020", который планируется провести в начале сентября.

Справка "РГ"

Организовали фестиваль спорта и туризма для людей с инвалидностью Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства спорта РФ по федеральному проекту "Спорт - норма жизни". Цель фестиваля - повышение доступности занятий водным туризмом и парусным спортом для людей с инвалидностью.

Кстати

В проекте "Яхтинг равных возможностей" используют катамараны "Яркат", специально адаптированные для людей с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.