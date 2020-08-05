В Башкирии в запертой квартире нашли мертвыми мать с 11-летним сыном

4 августа в городе Октябрьском в квартире обнаружили мертвыми мать и ее ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Сообщается, что тела 42-летней женщины и ее 11-летнего сына имели признаки насильственной смерти. При этом квартира, где разыгралась трагедия, находится на четвертом этаже многоквартирного дома. Она была заперта изнутри.

На месте работает следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты, руководитель и следователи территориального следственного отдела под руководством заместителя руководителя следственного управления республики.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками МВД проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и членов семьи погибших и других свидетелей. Также изучают жилищно-бытовые условия семьи и устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в региональном СКР.

Прокуратура Башкирии организовала проверку, чтобы выяснить находилась ли семья в социально опасном положении и как работали субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в этом городе.