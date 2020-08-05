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05.08.2020 19:55
Рубрика: Экономика

Дамы - отдельно

В центре Казани у торгового центра появилась стоянка только для женщин
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Перед ЦУМом нанесли красную разметку на асфальт, а место выделили специальными розовыми знаками, говорящими: эта парковка только для покупательниц.
Интересно, станут ли на этих местах парковаться казанские автолюбители или проявят уважение к дамам? Фото: Олег Тихонов Интересно, станут ли на этих местах парковаться казанские автолюбители или проявят уважение к дамам? Фото: Олег Тихонов
Интересно, станут ли на этих местах парковаться казанские автолюбители или проявят уважение к дамам? Фото: Олег Тихонов

Помимо цветового обозначения, женскую парковку отличают и ее размеры. Если обычное место составляет два с половиной метра, то на женской парковке - 4,4 метра. Это позволит дамам проще загружать в авто покупки, усаживать детей, при этом не боясь дверкой поцарапать другую машину. Пока решили выделить 10 таких парковочных мест. Если нововведение придется покупательницам по душе, то и стоянку расширят.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В правилах ПДД подобные парковки не предусмотрены. Если, к примеру, автомобилист без права паркуется на месте для инвалида, то работники стоянки могут эту фотографию переправить в ГИБДД, чтобы там выписали штраф на нарушителя. В данном случае, по мнению юристов, все исключительно на совести автолюбителя. Но в торговом центре не видят никакого ущемления прав: все сделано только для удобства. "Если девушка на каблуках не хочет ставить машину на выделенной для нее парковке перед торговым центром, никаких проблем нет, у нас парковка большая, пусть оставляет свой автомобиль где угодно". "Нам важно, чтобы клиентам было удобно. Парковка для женщин - наше нововведение", - объясняют работники торгового центра.

Рамиль Хайруллин, председатель Федерации автомобилистов РФ по РТ отмечает, что ничего противозаконного в этой инициативе нет. "В правилах прописано, что от общего количества мест определенный процент должен быть отдан для инвалидов. Остальную площадку владелец ТЦ может разрисовать как угодно, хоть как места для пенсионеров. Единственное - он не должен запрещать парковаться на этих местах другим". По его словам, это нововведение, как минимум, заставляет улыбнуться.

Фото: iStock
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Но, оказалось, в ГИБДД РТ по городу Казани ребята очень серьезные. Там нашли нарушения: розовый парковочный знак, как и сама разметка, не предусмотрены ПДД и не соответствуют ГОСТу. "Соответственно, администрации торгового комплекса было выписано предписание об устранении нарушений. Если же оно не будет исполнено до конца недели, то на руководство ЦУМа может быть наложено административное взыскание", - заявил "РГ" старший инспектор отдела пропаганды ОГИБДД по Казани Ленар Гильмутдинов. Остается надеяться, что жены сотрудников ГИБДД вразумят их.

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