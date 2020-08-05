В Ижевске открылась выставка "AQUAрель"

На выставке "AQUAрель" в Ижевске представлены 114 работ удмуртских художников. Все натюрморты, пейзажи и портреты выполнены в легкой и прозрачной технике акварели.

- Коллективных выставок местных акварелистов не было давно, а техника популярна и любима, несмотря на сложность исполнения, - говорит куратор выставки Наталья Чалова. - Высот достигают немногие, поэтому посмотреть на работы профессионалов и поучиться у них будет интересно.

По словам организаторов, изначально выставка не планировалась. Идея сделать подарок городу появилась после снятия режима самоизоляции.

- Мы ее затевали легкой, воздушной, невероятно солнечной и летней - такой, которая поможет всем нам выйти из грустного времени, - рассказывает директор выставочного центра Алексей Ткаченко. - И знаете, выставка начала складываться очень легко и просто: сразу же откликнулись авторы, которые представили невероятное количество работ. Получился очень органичный и целостный портрет жанра акварель.

Хоть выставку и организовали, чтобы развеять тоску самоизоляции, без работ на эту тему не обошлось. Одной из них стала картина Ольги Масловой-Зыкиной "Грусть", отразившая вид на двор из окна квартиры в пасмурный апрельский день.

- Такая была тоска, безысходность. Нас не выпускали на работу, выехать на природу тоже нельзя... Но я могла писать картины. Сестра сфотографировала вид из своего окна и отправила мне снимок, я очень прониклась его настроением. Причем с таких ракурсов я никогда не работала, для меня это в новинку. Плюс с архитектурой сложно работать, таких картин у меня очень мало, поэтому "Грусть" имеет для меня большое значение. Думаю, что смогла передать то состояние, - поделилась историей художница.

Еще одна ее работа - "Мимолетная встреча". На ней изображена ваза с ромашками на окне подъезда. Картина тоже родилась случайно. Ольга зашла в дом и увидела, что кто-то таким образом решил его украсить. Сделала снимок, а дома села за работу.

- Буквально за час родилась картина. Название возникло сразу из-за внезапной радости от появления в подъезде нежных ромашек. Акварель - это передача настроения сию минуту. Если маслом нужно работать долго, то эта техника передает твое состояние в промежутке от часа до трех, потом проходит время, и ты уже в другом настроении, - добавила Ольга.

Комментарий

Константин Резницкий, председатель Союза художников Удмуртии:

- Мы все соскучились по акварели - приятной, мягкой, красивой лирической технике, которая всегда считалась аристократической и сложной. Всегда была очень популярна в Англии, даже Черчилль пытался ею заниматься, но свои работы не показывал, а наши художники не побоялись. Очень приятно было увидеть работы моего любимого автора Владимира Кузнецова - в них чувствуется внутренняя сила, трогает глубина, в которую можно провалиться. Очень хорошие перспективы у молодого автора Ольги Масловой-Зыкиной: видно, что художник растет.