В Марий Эл пьяный водитель сбил семерых пешеходов

В Горномарийском районе Марий Эл пьяный 31-летний водитель сбил семерых пешеходов.

ДТП произошло накануне вечером на четвертом километре автодороги Лидывуй - Усола - Носелы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. Мужчина за рулем автомобиля Lada Priora разогнался, не справился с управлением и наехал на семерых человек, которые шли в попутном направлении. Среди них четверо оказались несовершеннолетними.

В результате ДТП водителя и пешеходов с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Сейчас в полиции устанавливают подробности случившегося.