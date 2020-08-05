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05.08.2020 14:51
Рубрика: Власть

В Пензе возобновились ярмарки вакансий

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Около 90 пензенских предприятий представили предложения о трудоустройстве. В среду на Юбилейной площади Пензы прошла первая после снятия ограничительных мер областная ярмарка вакансий. Среди работодателей - крупные агрохолдинги региона, известные промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, компании пищевой и текстильной отраслей, торговые сети.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Ярмарку вакансий посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил необходимость официального оформления отношений с сотрудниками и регулярных выплат достойной заработной платы. Обращаясь к участникам мероприятия, глава региона сообщил, что распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой снижение экономической активности, увольнение работников ряда предприятий и организаций.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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- Количество граждан, стоящих на учете в центрах занятости, увеличилось. Меня как губернатора это очень тревожит. На сегодняшний день в Пензенской области есть 13,5 тысяч вакансий, которые могут быть предложены неработающим гражданам, - сообщил Иван Белозерцев. - Встречаюсь в городах и районах с людьми, которые оказались без работы, при этом, они не всегда знают, что есть вакантные места. Задача для представителей предприятий и организаций состоит в том, чтобы активнее доводить информацию о свободных рабочих местах до жителей. И очень важно, чтобы сотрудникам платили достойную заработную плату.

Глава региона отметил, что по темпам экономического роста за последние пять лет Пензенская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Даже в этом году индекс промышленного производства вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это позволило Пензенской области выйти на второе место в ПФО.

- Хорошие показатели отмечаются в сфере АПК и жилищного строительства. При этом именно в этих секторах экономики, особенно среди подрядных строительных организаций, распространена нелегальная занятость. С неоформленными трудовыми отношениями, обманом рабочих мы будем активно бороться, привлекая правоохранительные органы, - отметил Иван Белозерцев.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Глава региона потребовал усиления работы по выводу бизнеса из тени. После официального открытия ярмарки рабочих мест он ознакомился с предложениями работодателей, пообщался с соискателями вакансий, уточнил размер предлагаемой заработной платы, а также условия легального трудоустройства.

Для гостей областной ярмарки провели презентацию организаций и предприятий, в рамках которой представители работодателей и кадровых агентств рассказали о карьерных возможностях, в том числе, о программах для молодых специалистов. Специалисты службы занятости населения провели тренинги по трудоустройству: составлению резюме, прохождению собеседований и другим обязательным процедурам. Соискатели смогли ознакомиться с вакансиями, лично задать вопросы о заинтересовавших вариантах трудоустройства и пройти экспресс-собеседование.

Как сообщили в правительстве Пензенской области, ярмарки вакансий проводятся также в онлайн режиме. Они являются одной из востребованных услуг в службах занятости населения и ориентированы на повышение уровня трудоустройства безработных и незанятых граждан, обеспечение доступности государственных услуг, информирование о возможностях профессиональной подготовки и переподготовки.

Подробную информацию о запланированных службой занятости мероприятиях непосредственно в центре занятости населения, а также на странице Пензенской области на сайте "Работа в России" (www.trudvsem.ru).

Цифра

Более девяти тысяч жителей Пензенской области и около 300 местных предприятий и организаций различных форм собственности стали участниками ярмарок вакансий за прошлый год.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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