В Пензенской области построят новые объекты культуры

Важность создания условий для творческого развития детей и молодежи отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время посещения Бековского района. Здесь построят новую школу искусств. Глава региона дал поручение начать подготовку проектно-сметной документации.

В настоящее время в муниципальной школе искусств обучаются 760 детей и работают 11 преподавателей. Их воспитанники являются лауреатами и дипломантами международных, всероссийских и областных конкурсов.

Обучение проводится по общеразвивающим и предпрофессиональным программам по направлениям: изобразительное искусство, хоровое пение, театральное и декоративно-прикладное искусство, инструментальное исполнительство и хореография.

В районном центре есть несколько хоровых коллективов, в том числе, и ветеранских. Губернатор пообщался с артистами ансамбля "Бековчаночка", где к народному пению приобщают детей, молодежь и людей среднего возраста. Хоровым вокалом на базе школы занимаются около 35 человек. Это востребованный вид досуга у местных жителей.

- Мы должны создавать условия для наших детей, предоставлять им выбор в сфере дополнительного образования. Хочешь заниматься спортом - здорово, есть такая возможность, танцами, хоровым или эстрадным пением - пожалуйста. Очень важно, чтобы муниципальная и региональная власти поддерживали все направления, сохраняла педагогов, - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В регионе ведутся работы на нескольких социально важных объектах культуры. В областном центре завершается реконструкция бывшего Дома офицеров. Сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре этого года.

Сейчас готовность здания составляет 87 процентов. Ведутся работы по монтажу светильников, устройству стен из керамогранитной плитки, установке дверных блоков, устройству настила сцены, ступеней главной лестницы, установке опор наружного освещения, благоустройству территории.

Также в Пензе активизированы работы на стройплощадке нового цирка, подрядчики приступили к монтажу купола. Масштабную конструкцию диаметром 44 метра и весом более 300 тонн оказалось непросто поднять на значительную высоту в условиях тесной городской застройки.

- Скоро купол будет виден издалека. В августе начнем закрывать его оцинкованным профлистом, в ноябре будут готовы купол, остекление и фасады блоков цирка, - пояснил представитель подрядной организации Евгений Буевич.

Работы на строительной площадке ведутся в три смены. Из семи корпусов четыре готовы уже на 90 процентов. Глава региона остался доволен ходом строительства и поручил до наступления холодов полностью закрыть контур здания, чтобы зимой приступить к внутренней отделке.

Здание нового цирка станет одним из самых больших в России. Его общая площадь превышает 25 тысяч квадратных метров. Зрительный зал рассчитан на 1400 человек. Также здесь будут располагаться репетиционный манеж, конюшня, специальные помещения для содержания цирковых животных. Рядом с ареной возвели высотное здание с гостиничными номерами и административными помещениями. Здесь же будет площадка механизированного паркинга, который рассчитан на 140 машин.

Окончательная сдача проекта запланирована на осень 2021 года.

Глава региона также отметил, что уже сейчас необходимо начинать подбор кадров, вести переговоры с артистами из столицы и других городов, которые хотели бы переехать в Пензу, для этого для них подготовят особые условия.

Как сообщила региональный министр культуры и туризма Татьяна Курдова, в Пензенском колледже культуры и искусств планируется открыть цирковое отделение.

В Пензе также завершается восстановление главного Спасского кафедрального собора. Проведены колоссальные строительные работы, установлен новый иконостас. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории. Завершится воссоздание исторического центра Пензы строительством Евлампиевской церкви-усыпальницы на Соборной площади. Подготовлены документы на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения в рамках участия в федеральной целевой программе "Развитие культуры и туризма".