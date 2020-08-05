Как алтайские садоводы вырастили богатый урожай, несмотря на засуху

В Алтайском крае в этом году садовые участки и дачи пользовались особой популярностью у горожан. Многие именно здесь провели весну и лето, соблюдая режим самоизоляции. Результатом такого повышенного внимания к своим теплицам и грядкам стал хороший урожай, которые они получили даже при неблагоприятных погодных условиях. С какими проблемами столкнулись алтайские садоводы в этом сезоне и как в условиях карантина и засухи смогли вырастить отменные фрукты и овощи, - выясняла корреспондент "РГ".

С первой проблемой садоводы столкнулись еще в конце марта, когда в регионе ввели противоэпидемиологические ограничения из-за пандемии и призвали жителей края оставаться дома.

- Введение ограничений, которые в первую очередь коснулись людей старшего возраста, ставили под угрозу проведение дачного сезона, - вспоминает председатель регионального отделения Союза садоводов России Владимир Марков. - Ведь садоводы - это в большинстве своем пожилые люди, пенсионеры. Но региональные и муниципальные власти постарались сделать все, чтобы мы смогли выехать на дачи. Вовремя запустили автобусы по дачным маршрутам, предупредили садоводов о соблюдении мер безопасности. Так что, сезон мы начали вовремя. Причем многие перебрались на свои садовые участки и там соблюдали требования самоизоляции. В садоводствах быстро сориентировались и организовали на своей территории торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости, чтобы люди лишний раз не ездили на общественном транспорте в город.

По мнению Владимира Маркова, именно постоянное присутствие на своих участках позволило садоводам избежать многих проблем, связанных с погодой. Стоявшая в Алтайском крае почти три месяца жара и отсутствие осадков в обычной ситуации нанесли бы непоправимый вред выращиваемым культурам. Но благодаря своевременному поливу засуха почти не причинила ущерба растениям.

- Высокие температуры, наоборот, способствовали быстрому созреванию огурцов, томатов и других культур, - отмечает Владимир Марков. - Ведь, как правило, теплолюбивым растениям не хватает солнца в наших сибирских условиях. А в этом году его было в достатке. Правда, приходилось бороться с болезнями и вредителями. Опытные садоводы стараются не допускать их распространения, вовремя проводя профилактическую обработку посевов. Начинающим, конечно, пришлось нелегко. Но в целом мы получили очень хороший урожай - и ягод, и овощей, и фруктов. В нынешнее непростое время он пришелся как нельзя кстати: многие смогут не только сделать заготовки на зиму, но и продать излишки на рынке.

Вклад дачников очень заметен в масштабах региона, ведь в Алтайском крае насчитывается около пятисот садоводческих товариществ, в которых 240 тысяч садово-огородных участков.

Собирать урожай плодовых и ягодных культур в этом году алтайские садоводы начали на две недели раньше обычного. Как рассказала корреспонденту "РГ" ведущий научный сотрудник лаборатории селекции плодовых и ягодных культур НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко Анна Колесникова, ранняя и теплая весна способствовала тому, что период вегетации у всех растений начался раньше. В результате и сроки созревания плодов и ягод сдвинулись на две-три недели вперед.

Жаркое лето на Алтае позволило садоводам вырастить даже сладкие арбузы. Фото: Игорь Онучин/РИАН

- Возьмем для примера землянику - первые ягоды у нее появляются обычно12-14 июня, но в этом году мы уже 30 мая собирали первый урожай, - пояснила Анна Колесникова. - На две недели раньше в этом году начался и сбор малины, черной и красной смородины, вишни, крыжовника - эти культуры уже заканчивают плодоносить. Сейчас садоводы убирают золотистую смородину, ранние сорта яблок, а скоро приступят к сбору облепихи. Также раньше обычного начинают поспевать калина и черноплодная рябина.

Специалисты НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко подтверждают - нынешний сезон был очень засушливым. Зимой земля не промерзла, поэтому даже большое количество снега не помогло - весной талые воды быстро ушли, не задержавшись в верхнем слое почвы. Отсутствие осадков в мае-июне и первой половине июля привело к тому, что растениям постоянно не хватало влаги, даже яблоням и грушам, у которых корни уходят глубоко в землю. А уж земляника, у которой поверхностная корневая система, и многие другие культуры регулярно страдали из-за дефицита воды, и садоводам приходилось их часто поливать.

- Сложившиеся погодные условия вызвали высокую активность вредителей, особенно тли, - отмечает Анна Колесникова. - Пострадали черемуха, слива и смородина. Из-за ранней и быстро наступившей весны многие садоводы не успели вовремя провести необходимую обработку плодовых и ягодных культур. А потом было уже поздно, ведь эта мера эффективна на самой ранней стадии распространения вредителя, когда листья еще не начали скручиваться. Вообще, для борьбы с тлей и другими садовыми вредителями лучше использовать биологические препараты, которые не наносят вред ни человеку, ни окружающей среде. Но надо учитывать, что это препараты длительного действия и гибель вредителя наступает постепенно.

Несмотря на жаркую и засушливую погоду, садовые растения не обошли и болезни. Большое распространение получила мучнистая роса и другие грибковые заболевания, чему способствовали обильные утренние росы.

- Урожай садоводы собирают, действительно, большой, но из-за засухи уменьшилась масса плодов и ягод, - подчеркивает Анна Колесникова. - Особенно у тех, кто не мог часто и обильно поливать растения. Из-за недостатка влаги многие растения оказались ослаблены. Поэтому прошедшие в конце июля обильные дожди привели к осыпанию недозрелых плодов на яблонях. У деревьев просто не хватает сил на такой огромный урожай. Яблочки едва держались на ветках, а после сильного ливня начали осыпаться. К тому же большой объем влаги привел к растрескиванию плодов - яблок, груш, огурцов, томатов. Если дожди продолжатся и в августе, то возрастает риск развития грибковых заболеваний - фитофторы, различных гнилей.

Совет специалиста

Если грибковые заболевания поразили садовые культуры на стадии созревания плодов в конце июля - начале августа, то спасти урожай практически невозможно. Химическую обработку проводить нельзя. Главное - собрать и уничтожить все поврежденные плоды, чтобы возбудители болезней не попали в почву. Нельзя поврежденные яблоки, груши, помидоры и другие плоды с заболевших растений помещать в компостные ямы, иначе грибковые болезни будут распространяться дальше.

Это интересно

В Алтайском крае зафиксированы случаи повторного цветения некоторых растений в конце июля. В соцсетях садоводы выставляют фото цветущей черемухи, шиповника и земляники. "Это единичные случаи, массового повторного цветения плодово-ягодных культур мы не наблюдаем. Что касается садовой земляники, то это, скорее всего, ремонтантные растения и сорта, иногда проявляющие полуремонтантность, которые могут цвести и плодоносить до поздней осени", - прокомментировала сообщения садоводов-любителей Анна Колесникова.