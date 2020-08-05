Почему молодые семьи не могут получить жилищные субсидии по госпрограмме

Молодая семья из Новосибирска купила квартиру в ипотеку, узнав о возможности получить по госпрограмме средства на погашение части стоимости жилья. Однако денег они так и не дождались. Чиновники обещают, что их внесут в список претендентов для получения выплаты на следующий год. Но к этому времени семья лишится статуса "молодой" и останется ни с чем.

- Два с половиной года назад на свет появились наши двойняшки, - рассказывает историю своей семьи Егор Сороколет. - Мы жили в однокомнатной квартире, но о расширении жилплощади думали с опаской, это грозило стать ношей, неподъемной для семейного бюджета. Но тут нам подсказали, что можно стать участником государственной программы по обеспечению молодых семей доступным жильем. Мы все сделали, как того требовала процедура: после рождения детей прописали их в "однушке", после этого взяли ипотеку и приобрели трехкомнатную квартиру.

Сразу после переезда пошли в районную администрацию оформлять субсидию. Но там новоиспеченных родителей встретили с недоумением: "через два года вы уже молодой семьей не будете, а у нас люди по пять-семь лет в очереди стоят".

- Сказали, рожать раньше надо было, - вспоминает Егор. - Если бы мы только могли...

О ребенке супруги мечтали с самого дня свадьбы, однако вскоре стало ясно, что без помощи медицинских технологий ничего не получится. Увы, первая попытка зачать ребенка с помощью ЭКО обошлась в полмиллиона рублей и окончилась ничем. Естественно, чтобы пойти на такие затраты молодой семье пришлось во всем себя ограничивать, и решиться на вторую попытку было, пожалуй, еще сложнее. Однако она увенчалась успехом, и вскоре счастливая пара узнала, что у них будут двойняшки.

Сейчас Артему и Семену уже 2,5 года, и они, в отличие от родителей, не знают, что такое "стесненная жилплощадь". Как и то, во сколько обходится семейное счастье.

Просторная квартира с учетом процентов по ипотеке обошлась почти в пять миллионов рублей, и чуть больше миллиона семья Сороколет рассчитывала получить от государства. Каких-то других льгот семье с двумя детьми ждать не приходится, многодетной она не считается. Впрочем, им не привыкать справляться с трудностями самостоятельно. Егор приехал в Новосибирск из Усть-Илимска двенадцать лет назад. Здесь полюбил девушку, которая, в свою очередь, перебралась в сибирскую столицу из Искитима. Молодые всегда жили, надеясь только на себя - вся родня далеко. Но решили, раз государство обещает поддержку, нужно ей воспользоваться.

- На момент рождения детей мне было 33 года, но учитывая, что семья считается молодой до достижения одним из родителей 36-летия, мы не теряли надежду, - поясняет Егор. - Нам казалось, что государство сегодня как никогда нацелено на решение демографической проблемы, что пара, которая потратила столько средств и усилий, чтобы стать родителями, может рассчитывать на поддержку. В январе мне исполнится 36 лет. И, похоже, чиновники только этого и ждут.

Егор Сороколет даже хранит местную газету со статьей, в которой работники мэрии, вручая ключи от квартиры новоиспеченным родителям четверых малышей, заверяли: держим на контроле каждую семью с двумя и более детьми. В чем заключается этот контроль, семья Сороколет так и не узнала.

- Хотя однажды, после очередного моего визита в администрацию, решили помочь нам с прививками, - вспоминает Егор. - Мальчишкам нужно было поставить по четыре укола, каждый стоил примерно три тысячи рублей, то есть на двух детей около 24 тысяч. Препарат действительно был оплачен, спасибо, конечно. Но что касается очереди на получение субсидии, нас тогда снова задвинули в конец.

Как сообщили в ответ на запрос "РГ" специалисты администрации Центрального округа Новосибирска, в списке молодых семей, претендующих на получение субсидии в текущем году, числится 28 участников. Семья Сороколет - 25-я в очереди. Только вот очередь эта движется странно: в документах на 2021 год пара числится уже 26-й. Это происходит из-за того, что в список добавились семьи с тремя детьми, а они в приоритете и попадают в начало очереди. Между тем пара семей с двумя детьми из очереди выбыли - "состарились", так и не дождавшись обещанной субсидии.

"Если семья Сороколет будет утверждена органов исполнительной власти в списке молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2021 году, им будет предоставлена социальная выплата", - сообщили в администрации округа.

Увы, в это сложно поверить. Возраст участников программы ограничен 36 годами, и входить в положение семьи Сороколет вряд ли кто-то станет.

Между тем

По данным министерства строительства Новосибирской области, в 2018 году на территории региона добиться субсидии удалось 237 участникам программы. А в 2019-м денег дождались 122 семьи, а 180 из очереди выбыли, потому что один из родителей достиг предельного возраста.

Средний размер выплат составляет от 900 до 950 тысяч рублей и за последние годы почти не изменился, чего нельзя сказать о финансировании программы. Если в два года назад на такие субсидии было заложено 224,5 миллиона рублей, то в прошлом году уже 117 миллионов, а в этом - и вовсе менее восьмидесяти миллионов рублей.

Получается, что субсидии в текущем году получат восемь десятков молодых семей, между тем в списках значится 1,4 тысячи пар с детьми, соответствующих параметрам программы. Из них 83 семьи с тремя детьми, которых записывают в первую очередь. А значит, родителям, у которых двое детей, помощи ждать не приходится.