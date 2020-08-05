В Томске молодые кинематографисты начали снимать короткометражный фильм, сюжет которого основан на рассказе Стивена Кинга. Американский писатель продал права на экранизацию новеллы "Женщина в комнате" 16-летней томичке Диане Костыриной всего за один доллар.

По кинематографической традиции съемочная бригада во главе с Дианой Костыриной разбила тарелку с именами участников съемок - на счастье. Фото: Роман Дваладзе

Съемки должны были начаться еще весной, однако из-за распространения коронавируса их отложили на четыре месяца. Даже теперь больничные декорации пришлось выстраивать в закрытой на время пандемии загородной гостинице.

- С одной стороны, вся эта ситуация затормозила работу, с другой - дала возможность более детально проработать сценарий, - рассказала "РГ" Диана Костырина. - За это время я переписывала его несколько раз. Плюс удалось более тщательно продумать постановку, сейчас каждый кадр выглядит так, как мне нужно, идеально. Но главное, удалось приблизить происходящее на экране к нашим реалиям.

Права на экранизацию рассказа достались Диане в рамках проекта Dollar Baby: ежегодно Стивен Кинг за символический доллар дает возможность молодым кинематографистам снять картину на своем материале. Это может быть отличным стартом, ведь имя короля триллера притягивает внимание зрителей. Идея подать заявку на необычный конкурс принадлежала наставнику Дианы, руководителю студии "Сибирские киномастерские" Роману Дваладзе.

- Ежегодно таких контрактов заключается не более десятка, так что попасть в число тех, кому достанутся права на экранизацию Кинга, большая удача, - говорит он. - Со своей стороны мы помогаем Диане решать технические, организационные вопросы, но за всю художественную часть безусловно отвечает сценарист и режиссер в одном лице.

В основных ролях задействовано три актера, все они томичи. Главный персонаж - мужчина, чья мать тяжело больна. Перед ним стоит сложнейший выбор: сохранять ей жизнь в муках либо избавить ее от них при помощи эвтаназии. Но, по словам автора короткометражки, у Стивена Кинга, как обычно, очень интригующая концовка. К тому же она постаралась привнести в картину более оптимистичное видение финала.

- Этот рассказ писателя, - объясняет томский режиссер, - заставляет задуматься, переосмыслить отношение к жизни, даже к каким-то бытовым мелочам. И я постараюсь сохранить дух произведения, его глубокий философский смысл, атмосферу, когда читаешь, будто чувствуешь запахи вокруг, слышишь каждый скрип...