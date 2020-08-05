В Барнауле пассажира самолета сняли с рейса за курение на борту

В Барнауле сотрудники транспортной полиции сняли с рейса "Иркутск-Анапа" нетрезвого пассажира, который курил в полете. Вместо отдыха в Анапе житель Иркутска оказался в отделении полиции.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, инцидент произошел во время перелета из Иркутска в Барнаул, где самолет приземлился на дозаправку. Экипаж вызвал наряд транспортной полиции, чтобы вывести из самолета 29-летнего нетрезвого мужчину, который курил в туалетной комнате, игнорируя запреты и замечания бортпроводников.

Прибывшие на борт полицейские объяснили нарушителю, что командир воздушного судна за нарушения правил перелета решил ссадить его с рейса. Молодого человека препроводили в линейное отделении полиции в аэропорту Барнаула и составили сразу два протокола о привлечении его к административной ответственности - за нарушение запрета на курение и за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. А то, что турист пьян, подтвердила медицинское освидетельствование.

На видео, предоставленном сотрудниками транспортной полиции, видно, как молодой человек угрожает полицейским тем, что позвонит своей маме, и она вызовет следственный комитет, чтобы разобраться за что его "высадили в каком-то Барнауле". При этом нарушитель заявил, что не понимает, почему ему не дали улететь в Анапу. "Меня разбудили полицейские и сказали, что я где-то ходил, бродил - не знаю", - возмущается он.