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05.08.2020 05:00
Рубрика: Общество

Охота на динозавров

В Кузбассе открыли палеонтологический маршрут
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 172(8226)
На "кладбище динозавров" у кузбасского села Шестаково запустили летний экскурсионный маршрут выходного дня.
Возможно, кто-то из этих школьников станет палеонтологом. Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей Возможно, кто-то из этих школьников станет палеонтологом. Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей
Возможно, кто-то из этих школьников станет палеонтологом. Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей

Из Кемерова "экспедиция на поиски динозавров" отправляется на автобусе по субботам и воскресеньям. В пути туристам рассказывают об удивительной природе Сибири и ее далеком прошлом. Сотни миллионов лет назад на территории современного Кузбасса климат был совсем другим - страшная жара вынуждала изнемогающих от жажды доисторических ящеров стремиться к водопою на берега Кии.

О находках останков динозавров в Кузбассе впервые заговорили еще в 1950-х. Именно здесь, на точке Шестаково-1, когда-то располагался лагерь первых исследователей. Еще сохранился старый настил из бревен там, где река подкатывает к обрыву, напоминающему слоеный пирог. Каждый год после весеннего половодья в обнажениях осадочных пород возрастом до 135 миллионов лет можно видеть кости древних животных - от динозавров до мамонтов.

Фото: iStock
Палеонтологи нашли следы неизвестных динозавров в деревне под Кемеровом

С тех пор, как здесь были сделаны самые первые находки - фрагменты передней конечности растительноядного пситтакозавра, - много воды утекло. Но это место и по сей день хранит немало тайн и легенд.

А начинается экскурсия на точке Шестаково-3, где уже седьмой год ведут раскопки сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея. В 2014-м здесь обнаружили массовое захоронение скелетов пситтакозавров сибирских и кости гигантского зауропода. Среди находок нынешнего полевого сезона - зубы зверообразных рептилий и кость хвостового отдела позвоночника зауропода.

Недавно на раскопках побывали участники палеонтологического тренинга для школьников. Теоретические знания, полученные на занятиях в образовательном центре музея, ребята применили на практике. Например, научились отличать горные породы от костных остатков древних животных. Возможно, кто-то из них вернется в Шестаково уже в качестве научного сотрудника.

Комментарий

Степан Иванцов, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ:

- В Шестаково палеонтологи из ТГУ начали работать в 1995 году. Кости динозавров раннего мелового периода тогда были найдены случайно при строительстве дороги. С тех пор на местонахождении случилось немало научных открытий. В этом году сделана прирезка раскопа, в результате чего обнажилось несколько интересных горизонтов, которые можно промывать. До сих пор здесь применяли лишь площадной метод раскопок и находили в основном остатки пситтакозавров. А промывка может дать более полную информацию о состоянии всего комплекса.

На территории России только в Кузбассе, да еще в Амурской области, удалось обнаружить фрагменты и цельные скелетов динозавров в хорошем состоянии. Чтобы продолжить совместную работу, ТГУ и Кузбасский краеведческий музей решили заключить договор о сотрудничестве. Он сейчас на стадии согласования и, помимо прочего, предусматривает организацию выставок, публикации в интернете, а также проведение курсов повышения квалификации для сотрудников музея. Надеюсь, и совместные экспедиции продолжатся.

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