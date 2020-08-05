В Новосибирске благоустраивают дворы и преображают сквер им. Ю. А. Гагарина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с руководителями департаментов мэрии и депутатами провел выездные совещания в Ленинском районе.

Одно из них состоялось во дворе дома по улице Троллейная № 7. Масштаб работ поражает: вокруг большого многоквартирного дома снят асфальт, уже засыпан щебень, установлены новые поребрики, строители приступают к укладке асфальта. То же самое происходит возле соседних многоквартирных домов (МКД) - №№ 3/1, 9 и 15. Все они объединены едиными проездами и внутриквартальными территориями.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство". Как рассказала председатель ТСЖ "Заря" (дом № 7 на ул. Троллейной) Татьяна Сапронова, стать ее участником они смогли благодаря наказу жителей депутату Совета депутатов города Новосибирска Александру Бурмистрову.

- Наш седьмой дом был построен в 2005 году, и так получилось, что вдоль него стали проезжать жильцы соседних домов, сокращая выезд на улицу Котовского. Дорога совсем разрушилась. Жильцы нашего дома все время жаловались на это. Мы обратились к депутатам с наказом. И вот нашу дорогу включили в ремонтную программу 2020 года, - поделилась Татьяна Сапронова.

Все работы обещают завершить к 15 августа, жильцы готовы терпеть временные неудобства, ведь после окончания ремонта будет не только новая дорога со стороны подъездов, но и тротуар, ливневая канализация, а возле дома № 9 - детская площадка.

Руководитель Новосибирской областной общественной организации "Школа грамотного потребителя" Светлана Миронова сообщила главе города, что при согласовании схемы ремонта и обустройства дворов жильцы высказались против парковки под окнами домов. К тому же здесь жильцы обустроили палисадник, есть детская площадка.

- Люди говорили о том, чтобы машины не проезжали по внутриквартальной территории. Поэтому учтены их просьбы - обустроены поребрики выше дороги. Кроме этого, пришлось отводить воду, которая после каждого дождя скапливалась во дворе, для этого сделан правильный уклон. Очень много выполнено здесь. Еще есть недоделки, но подрядчик готов все исправить, - сказала Светлана Миронова.

Мэр Анатолий Локоть обратил внимание, что при обустройстве тротуаров необходимо учитывать интересы маломобильных граждан, мамочек с колясками.

- К сожалению, мы нередко видим, как некоторые паркуются на газонах, тротуарах, не уважая тех людей, кто здесь живет. Грязь на колесах переносится на дороги. Такого не должно быть. Дворы должны оставаться дворами, в них должно быть уютно всем, - сказал глава города.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что при благоустройстве внутриквартальных территорий должно учитываться мнение всех жильцов. И если большинство высказалось за газоны, а не парковки, так тому и быть.

Еще одно совещание представителей мэрии и депутатского корпуса состоялось в сквере "Имени Ю. А. Гагарина", расположенного в районе 2-й переулка Пархоменко, 17 и улицы Дружбы.

Сквер был разбит в 1961 году по инициативе завода "Сибкомбайн". С тех пор пришел в запущенное состояние. Несмотря на то, что площадь зеленой зоны довольно большая - около двух гектаров, о ней знают разве что жильцы близлежащих домов. Они и стали инициаторами благоустройства. Обращение жильцов к депутатам было оформлено в наказ, который вылился в конкретный дизайн-проект комплексного благоустройства сквера.

Заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщила мэру Анатолию Локтю, что департаментом в онлайн-формате запущено общественное обсуждение дизайн-проекта. Оно продлится до 10 августа текущего года.

- Задача - привести в порядок зеленую зону. Уже отремонтирована входная группа. Важно сохранить все элементы, включая вазоны, чтобы передать дух того времени, когда создавался сквер. Это пожелание жителей района, - сказала Анна Терешкова.

- Проект развития сквера предполагает восстановление его первоначального замысла как регулярного классического сквера, - доложил главе города архитектор проектного бюро "Архофис" (разработчик дизайн-проекта) Антон Кабаков. - Но сквер также является транзитным для пешеходов, для школьников, идущих в гимназию, и местом для тихого отдыха жителей ближайших домов. Поэтому первым делом здесь предстоит модернизировать освещение, заменить все покрытия дорожек и тропинок, установить новые лавочки и урны.

Также планируется обустроить детскую и спортивную площадки с уличными тренажерами для людей всех возрастов. По просьбе жителей района существующий памятный знак имени Ю. А. Гагарина будет перенесен на новое место - в центр парка. Собравшиеся в сквере пенсионеры обратились к мэру Анатолию Локтю с просьбой содействовать установке бюста первого космонавта.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Реконструкция сквера им. Гагарина - большой проект. В этом году мы приступим к его реализации. Сейчас заканчивается обсуждение дизайн-проекта, дорабатывается проектно-сметная документация, проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Ко мне как депутату обращались жители, общественные организации с просьбой привести в порядок сквер. Это инициатива жителей, поддержанная городской властью, - сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бурмистров.

Депутат Законодательного собрания области Роман Яковлев сообщил, что на протяжении последних пяти лет велась подготовительная работа по реконструкции сквера. Первые работы были сделаны еще в прошлом году, в частности реконструирована входная группа и ограждение, установлена стела.

- Особенность данного проекта в том, что он отражает мнение жителей МКД, руководителей муниципалитета и городских, областных депутатов, - отметил Роман Яковлев. - Мы надеемся, что сквер будут посещать не только жители близлежащих домов, которым прекрасно известна данная территория, но и все новосибирцы.

- Мы приступаем к реализации большого проекта - благоустройству сквера им. Ю. А. Гагарина в Ленинском районе. Сквер очень востребован местными жителями, это место для отдыха и прогулок. Важно восстановить освещение на всей территории - и на главной аллее, и на второстепенных дорожках. Сейчас здесь стоят старые фонари, которые не работают, - резюмировал мэр Анатолий Локоть.

Работы по благоустройству сквера им. Ю. А. Гагарина начнутся в сентябре, в следующем году они продолжатся, будет проводиться озеленение территории и оформление клумб.

Справка "РГ"

В Новосибирске в этом году запланировано отремонтировать 266 дворах МКД, из них 220 дворов - за счет средств региональной и городской программ, направленных на формирование комфортной жилой среды. В целом программа благоустройства внутриквартальных территорий этого года сформирована по наказам депутатам Совета депутатов Новосибирска и Законодательного собрания области. По программе наказов на эти цели будет направлено 420 миллионов рублей.