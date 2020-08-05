В Томске разработали новую технологию создания искусственных сосудов

Ученые Томского политехнического университета разработали технологию создания искусственных сосудов.

Как сообщили в пресс-службе ТПУ, в перспективе это может сделать доступнее лечение острых тромбозов. Результаты работы томских специалистов опубликованы в научном журнале Applied Surface Science. Разработчики уверены, что их метод более эффективен в сравнении с существующими аналогами, к тому же вдвое дешевле.

Такого рода искусственные сосуды называют графтами, они и сегодня применяются в лечении тромбозов, когда медикаментозно или хирургически восстановить функционал сосудов невозможно. После удаления пораженного участка его заменяют искусственными тканями из биосовместимых материалов, например, поликапролактона.

Томские ученые впервые предложили метод обработки этого материала в плазме магнетронного разряда. Это обеспечивает увеличение ключевых характеристик графтов: качественную интеграцию материала с тканями пациента и его высокую герметичность.

- Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой, напротив, не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови, - отмечает научный сотрудник лаборатории "Плазменные гибридные системы" ТПУ Евгений Больбасов.

Помимо того, что предложенный метод позволяет создавать более качественные по функциональным характеристикам графты, он еще и проще тех, что применяются до сих пор.

Вскоре исследователи вуза в сотрудничестве со специалистами Томского НИИ кардиологии намерены перейти к тестированию медико-биологических свойств искусственных сосудов на живых тканях.