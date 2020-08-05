В Томске разработали новую технологию создания искусственных сосудов

Новости

Александр Мостовой прокомментировал переход Урунова в "Спартак" 12:44
Против экс-зампреда пензенского правительства возбудили второе дело 12:38
Почему исчез почетный король Испании Хуан Карлос I 12:37
Автора "Игры престолов" Джорджа Мартина обвинили в расизме и трансфобии 12:32
Прототип корабля для полетов на Марс Starship совершил успешный полет 12:30
В Москве вырос спрос на жилье в центре города 12:23
В Сочи из-за гибели ребенка после нападения медведей проверят базы отдыха 12:13
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту 12:06
Nissan с пробегом 1,6 млн км вернули на завод. Владельцу выдали новый 12:00
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер "Сумерки" 12:00
"Роскосмос" опубликовал фото Самары со спутника 11:52
Глава минздрава Ливана назвал ситуацию после взрывов "полной катастрофой" 11:48
СМИ: "Спартак" намерен приобрести Адриена Силву 11:48
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению 11:38
Вышел свежий тизер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 11:38
Арендатор баржи "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2" 11:28
При обрушении моста в ЕАО пострадали двое военных 11:28
В Москве число заболевших за сутки почти в 2 раза меньше, чем месяц назад 11:22
Водитель не спал: СК сделал первые выводы о ДТП с девятью жертвами в Крыму 11:22
Мишустин утвердил правила выделения грантов на инжиниринговые центры 11:15
"Игра престолов" установила рекорд по пиратским скачиваниям 11:14
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки 11:13
Житель Подмосковья ранил полицейского, пришедшего к нему с обыском 11:01
Какие спектакли покажут театры Союзного государства 10:48
В ЕАО на военных учениях обрушился мост 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 12:12
Рубрика: Общество

В Томске разработали новую технологию создания искусственных сосудов

Текст: Никита Зайков
Ученые Томского политехнического университета разработали технологию создания искусственных сосудов.
Фото: iStock
В Томске выпустят препарат для лечения неоперабельной опухоли печени

Как сообщили в пресс-службе ТПУ, в перспективе это может сделать доступнее лечение острых тромбозов. Результаты работы томских специалистов опубликованы в научном журнале Applied Surface Science. Разработчики уверены, что их метод более эффективен в сравнении с существующими аналогами, к тому же вдвое дешевле.

Такого рода искусственные сосуды называют графтами, они и сегодня применяются в лечении тромбозов, когда медикаментозно или хирургически восстановить функционал сосудов невозможно. После удаления пораженного участка его заменяют искусственными тканями из биосовместимых материалов, например, поликапролактона.

Томские ученые впервые предложили метод обработки этого материала в плазме магнетронного разряда. Это обеспечивает увеличение ключевых характеристик графтов: качественную интеграцию материала с тканями пациента и его высокую герметичность.

- Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой, напротив, не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови, - отмечает научный сотрудник лаборатории "Плазменные гибридные системы" ТПУ Евгений Больбасов.

Помимо того, что предложенный метод позволяет создавать более качественные по функциональным характеристикам графты, он еще и проще тех, что применяются до сих пор.

Вскоре исследователи вуза в сотрудничестве со специалистами Томского НИИ кардиологии намерены перейти к тестированию медико-биологических свойств искусственных сосудов на живых тканях.

Томские ученые разработали антивирусную лампу нового поколения
Наука Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Арендатор баржи "Фортуна" отказался достраивать "Северный поток-2"
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Мишустин разрешил въезд в РФ иностранцам с дипломатическими паспортами
В Турции отмечен рост заражений коронавирусом
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше