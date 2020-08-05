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05.08.2020 14:50
Рубрика: Власть

В Западном жилмассиве Новосибирска осенью откроют новый детский сад

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На улице Заозерной в Ленинском районе завершается строительство детского сада. Уже в октябре этого года он примет первых посетителей.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Как отметил мэр Анатолий Локоть на выездном совещании, строительство детского дошкольного учреждения в Западном жилмассиве началось пять лет назад.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Однако объект пришлось законсервировать, так как в других районах, в частности в Заельцовском, дефицит детсадов ощущался еще сильнее. В прошлом году работы на объекте возобновились.

- Сейчас строительство такого большого детского сада - на 350 мест - как никогда своевременно: растущий здесь микрорайон Чистая слобода активно развивается, и на его территории уже не хватает дошкольных учреждений, - сказал глава города.

Детсад на улице Заозерной начали строить буквально на пустыре. Поэтому специально пришлось проводить все коммуникации, которых раньше здесь не было. Мэр Анатолий Локоть отметил, что инженерные коммуникации будут использоваться в дальнейшем для развития микрорайона.

Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

- Здесь не было ни канализации, ни водопровода, ни теплосетей и электричества. Все это надо было делать. Сейчас все проблемы решены, построена локальная котельная, которая позволит развивать эту территорию дальше, поскольку здесь будут строиться жилые дома и социальные объекты, - уточнил глава города.

До конца года в Чистой слободе будет сдан еще один детский сад - на улице Спортивной. Всего в Новосибирске в 2020 году планируется построить одиннадцать дошкольных учреждений.

Справка "РГ"

Стоимость строительства нового дошкольного учреждения в Западном жилмассиве составила 392,4 миллиона рублей. В здании, рассчитанном на 350 мест с учетом ясельных групп, предусмотрены большие залы с высокими потолками для музыкальных и спортивных занятий. Сейчас завершаются строительные работы, проводится остекление и возведение кровли.

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