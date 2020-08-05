Бродячий цирк из-за коронавируса застрял в селе на Ставрополье

Трейлеры, полуприцепы и два пасущихся неподалеку верблюда - такую картину уже пятый месяц наблюдают все, кто проезжает мимо села Кочубеевского. Артисты передвижного цирка "Аншлаг" приехали в край с выступлениями, а оказались заложниками карантина.

Директор цирка Андрей Гузенко - он возглавляет труппу уже двадцать лет - говорит, что может поставить шатер и манеж, договориться с муниципалитетом о выступлениях и сесть за руль грузовика, который тянет прицеп с животными. Только вот эти навыки сейчас бесполезны. Работа цирков еще под запретом, а значит, нет и источника дохода.

- Ситуация, можно сказать, безнадежная. Весной, когда мы отправились на гастроли, и так состояние финансов оставляло желать лучшего, но надеялись заработать на выступлениях. Приехали сюда 16 марта, договорились о площадке, расположились, поставили шатер и приготовились дать первое представление. И тут к нам приезжают из местной администрации и показывают бумагу о введении запрета на проведение массовых мероприятий, - рассказывает Андрей.

Все думали, что это всего на две-три недели. Сами циркачи шутили поначалу, что уедут, пока еще все не расцветет. Но уже прошло четыре месяца, на соседних полях закончилась уборка зерновых, а цирк все там же. Многих дома ждут семьи, кого-то постоянно донимают кредиторы. Так, иллюзионисту на днях пришлось срочно бежать, так как банк из-за просроченных платежей грозил отобрать дом, а с ним фокусы до добра не доведут.

Сельчане помогают чем могут: приносят артистам продукты, животным - корм

- Он смог уехать, так как у него нет животных. Но остальные-то своих подопечных не бросят. Хотя уже думаем, что, когда вернемся домой, нужно будет заняться чем-то другим, чтобы не помереть с голоду. Я планирую стать дальнобойщиком, - признается Андрей.

Максим Черевко, клоун-дрессировщик хорьков, собак и диковинных носух, показывая животных, говорит, что пытается подзаработать грузоперевозками.

- Есть автомобиль, дал повсюду объявления. Но заказов мало. Сегодня вот удалось заработать две тысячи рублей.

Большинство животных сидят в клетках. Только два верблюда постоянно пасутся рядом с трейлерами. Им, в отличие от остальных артистов цирка, легче всего переносить лишения. Ведь Ставрополье - почти дом родной, в прошлом на территории края водилось много "кораблей пустыни".

- Только два наших верблюда выпивают по несколько ведер воды в день. А ведь еще есть остальные животные. Да и нам нужно что-то пить и есть, - вздыхает дрессировщик Рустам Кулметов.

Повсюду на стоянке развешаны гирляндами пустые пятилитровые баклажки. Каждый день к шести часам вечера работники цирка отправляются к соседнему домовладению за водой. Местные жители помогают чем могут - приносят артистам продукты, животным корм. Бывает, делятся даже медом и орехами. Многие приводят с собой детей. Наперебой предлагают организовать прогулки на верблюдах или небольшие представления, чтобы хоть что-то заработать. Но циркачи отказываются, так как это грозит огромными штрафами от надзорных органов. На вопрос, какого продукта не хватает больше всего, Андрей с горечью шутит, что солярки.

- Нужно 200 тысяч рублей, чтобы заправить автомобили и тягачи, нанять один недостающий грузовик и уехать. Сначала мы рассчитывали, что в соседнем Краснодарском крае разрешат выступать, но теперь надежды на этот сезон нет, - продолжает директор. - Сейчас бы разъехаться по домам и дождаться, когда снимут ограничения. Вы поймите, мы не лентяи, хотим и умеем работать. Когда везде начали ослаблять карантин, я выезжал на Кубань, пытался договориться в городах о выступлениях. Но нигде никаких обещаний не дают.

Десантник с косолапыми

В одном из трейлеров цирка содержатся медведи. Их дрессирует вместе с женой Юлианой Виталий Крупнов, десантник в прошлом. На его счету полторы тысячи прыжков с парашютом.

Журналистам он с гордостью показал книгу "Испытание небом" про известных парашютистов, где ему посвящена отдельная глава. К слову, товарищи по спорту не оставили его в беде. Узнав о бедственном положении "Аншлага", организовали сбор средств. Это очень помогло, когда банковские карты у всех циркачей были опустошены.

Тяжелые времена

Застрявший на Ставрополье "Аншлаг" не единственный цирк, оказавшийся в таком положении. Из-за коронавируса и ограничительных мер бедствуют очень многие из ник. Государственная компания "Росгосцирк" платит своим артистам, содержит их животных, но среди более чем 200 передвижных цирков по всей России значительное количество частных. Многие из них застряли на гастролях по стране без денег и возможности уехать и кормят животных благодаря доброхотным даяниям местных жителей.