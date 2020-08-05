Девятилетний Ибрагим Магомедов стал участником федерального проекта "Фабрика. Дети". Он уже презентовал комиссии свой бизнес-проект по разведению кур породы Ломан Браун. Эксперты положительно оценили старания юного участника из Дагестана и пророчат ему большое будущее.

Утро Ибрагима начинается на рассвете. По привычке он просыпается уже сам, не по будильнику. Отправляется в курятник, чтобы обнять своих пернатых питомцев, накормить их и собрать яйца.

- Первым делом надо накормить и напоить курочек. На завтрак у них только натуральное питание. Они с удовольствием едят не только зерно и комбикорм, но и овощи, фрукты, зелень, хлеб. Потом я их выпускаю погулять во дворе - щиплют травку на солнышке, получают в достаточном количестве витамин Д. Как-то мне советовали, чтобы увеличить яйценоскость, добавлять в питание химию. Но я категорически против. Яйца на моей ферме только натуральные и экологически чистые! - серьезно рассуждает юный предприниматель.

Сейчас на махачкалинской ферме "Добрая ко-ко" 150 кур. Каждый день Ибрагим собирает более сотни яиц, за которыми выстраивается очередь. Покупателей на свой товар мальчик ищет через соцсети. На его страничку в "Инстаграме" @dobraya_koko, где он с удовольствием регулярно рассказывает о своем производстве, уже почти полторы тысячи подписчиков.

В течение трех лет мальчик копил деньги. На праздники он попросил близких не покупать ему игрушки и вещи, а дарить деньги. Таким образом он скопил 75 тысяч рублей.

- Поверьте, идея не была спонтанной. Я всерьез изучал вопрос содержания кур, выбора породы, обустройства курятника. И к моменту приобретения первой партии цыплят уже многое понимал.

Порода Ломан Браун была выбрана не случайно. Это одна из самых яйценоских пород.

Прежде чем закупить первую партию цыплят, семья построила небольшой курятник с удобными насестами. Кормушки сделаны из канализационных труб, в них удобно заливать воду и насыпать зерно. Получается большой запас - у птиц всегда есть еда и свежая вода, которую меняют ежедневно.

Первая партия цыплят приехала в конце апреля, на ее закупку ушло 13 500 рублей. Было решено брать подрощенных, чтобы был меньше риск потерь и скорее начали нестись. Так в курятнике поселились первые 3,5-месячные цыплята. А уже через полтора месяца Ибрагим обнаружил в курятнике первые три яйца.

Этикетки к своей продукции Ибрагим рисует сам. Фото: Елена Мелихова

- Это был самый настоящий праздник! - доволен мальчик. - Мы даже не стали их сразу есть, отложили, чтобы любоваться. А потом каждый день появлялось все больше яиц.

С ведением странички в соцсетях брату помогает 16-летняя сестра Амина, она стала его менеджером. Вскоре спрос начал превышать предложение. И было решено расширить ферму. Так в курятник приехали еще сто молодых курочек.

- В месяц мы собираем примерно три тысячи яиц. Мы и сами с удовольствием их едим - в день примерно с десяток уходит на приготовление различных блюд. Яичница, омлеты, блины, выпечка... Конечно, наши яйца не сравнить с магазинными, - присоединяется к разговору Амина.

Свою продукцию Ибрагим упаковывает в лотки по три десятка. К каждой покупке прилагается фирменный логотип фермы "Добрая ко-ко", его мальчик разработал сам. Хоть ему и предлагали сделать наклейки по эскизу и распечатать в типографии, он отказывается - каждый логотип рисует лично.

Стоимость одного яйца девять рублей. Десяток - 90, лоток - 270. Цена магазинных - на треть дешевле. Но покупатели на натурпродукт есть всегда. Доход в месяц составляет более 20 тысяч рублей. Конечно, это пока не чистая прибыль.

- В неделю уходит примерно мешок зерна за 550 рублей. Плюс в ход идут полезные для курочек остатки пищи из кафе, которым владеет папа, там уже знают и собирают то, что можно, для моих птиц. Ну и, конечно, деньги уходят на совершенствование курятника.

Ибрагим признался: пока не тратит ни копейки, все откладывает. Планов у мальчика громадье: "Хочу расширить ферму. У нас есть участок земли за городом. Там можно построить большую ферму на две тысячи голов. Конечно, я сам не справлюсь с таким хозяйством. Буду нанимать сотрудников, платить им зарплату. Я уже просчитал - все должно получиться!"

Ибрагим в свои девять лет рассуждает по-взрослому. Он перешел в третий класс. По всем предметам успевает на "отлично" и является лучшим учеником в классе. Но свое будущее он уже точно решил связать с птицеводством.

- Я просто обожаю кур. Счастлив, что могу с ними ежедневно проводить время. В "курином" деле юный предприниматель постоянно совершенствуется. Вместо того чтобы погонять мяч с друзьями, он может остаться дома, чтобы получить ответ на интересующий его вопрос.

- Сейчас я изучаю, как отличить курочек от петушков, когда они еще совсем маленькие и различия не видны. Один из способов - взять цыпленка за ножки. Курочка будет что есть сил вырываться и стремиться дотянуться клювом до руки. А петушки ведут себя гораздо спокойнее. Что ж, придет время, проверю.