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05.08.2020 08:54
Прямая речь

Карантин учебе не помеха

Удаленный режим занятий не сказался на качестве обучения
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 172(8226)
Карантин повлиял практически на все сферы жизни страны. Как изменилась работа вузов в условиях "удаленки"? Об этом "РГ" рассказал ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства, доктор экономических наук, профессор Яхья Бучаев.
Студенты вуза побеждают в различных конкурсах, что поднимает рейтинг вуза и повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Фото: Фото из архива ДГУНХ Студенты вуза побеждают в различных конкурсах, что поднимает рейтинг вуза и повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Фото: Фото из архива ДГУНХ
Студенты вуза побеждают в различных конкурсах, что поднимает рейтинг вуза и повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Фото: Фото из архива ДГУНХ

Яхья Гамидович, как вуз справился с трудностями, связанными с ограничениями в период изоляции?

Яхья Бучаев: Помогло то, что дистанционное обучение в университете мы начали внедрять с 2011 года. Впоследствии требования о наличии в образовательных организациях электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) появились во всех государственных образовательных стандартах высшего и среднего профессионального образования.

Когда началась эпидемия, весь учебный процесс был организован исключительно на электронной информационно-образовательной площадке университета.

На первых порах было нелегко. Ведение всех занятий, включая физкультуру, посредством электронной системы выявило серьезные проблемы.

В первую очередь, это недостаточная компетентность в сфере информационных технологий части преподавателей и обучающихся. Было оперативно организовано наставничество и помощь молодых сотрудников, продвинутых в современных технологиях, более возрастным педагогическим работникам. Всех студентов консультировали по ИТ сотрудники факультета информационных технологий.

Другая проблема, к решению которой мы оказались не готовы, - отсутствие компьютерной техники и качественного интернета у большей части студентов и преподавателей. Студенты на карантин разъехались по домам, многие находились в горных районах, где нет стабильного интернета. Более половины студентов были вынуждены использовать для обучения мобильные телефоны, что негативно сказывалось на качестве учебного процесса и не позволяло выполнять некоторые виды работы.

Яхья Бучаев: Помогло то, что дистанционное обучение в университете мы начали внедрять с 2011 года. Фото: Фото из архива ДГУНХ

Для студентов онлайн-обучение никогда не заменит живого общения с преподавателем. Как выходили из ситуации?

Яхья Бучаев: Некоторые специальности требуют от студентов навыков обращения со сложным оборудованием, к примеру, учебная и производственная практика по инженерным специальностям, где используется геодезическое оборудование. И онлайн-обучение этого не даст. Курсовые проекты и работы по таким специализациям мы перенесли на осенний семестр.

Чтобы компенсировать отсутствие живого общения с преподавателем, активно использовалась видео-конференц-связь. Она позволила обмениваться документами, проводить интерактивные опросы. Особенно важно это для факультета иностранных языков, где живое общение является основным средством обучения.

Как в сложившейся ситуации вуз готовится к новому учебному году?

Яхья Бучаев: Обнадеживают слова экспертов о том, что второй волны вируса удастся избежать и новый учебный год начнется в привычном нам очном режиме. Но тем не менее любой поворот событий не должен застать нас врасплох. Первым делом наращиваются технические мощности серверов университета и средств обеспечения их бесперебойной работы. Занимаемся интеграцией автоматизированной системы управления вуза с системой дистанционного обучения для автоматического обмена информацией - количеством и составом академических групп, учебными планами, расписанием занятий.

А уже наработанный опыт дистанционного обучения планируем использовать с большей эффективностью.

С какими вузами и организациями страны у вас налажено сотрудничество? Что это дает студентам?

Яхья Бучаев: ДГУНХ тесно сотрудничает с Высшей школой экономики в области онлайн-образования. Ежегодно более 300 наших студентов каждый семестр проходят онлайн-курсы ВШЭ, сдают итоговый экзамен с прокторингом и получают соответствующие сертификаты. В приложении к диплому о высшем образовании студента ДГУНХ указывается информация, что данная дисциплина изучена в Высшей школе экономики.

В нынешнем учебном году университет заключил договор о реализации сетевых образовательных программ с Санкт-Петербургским политехническим университетом. 280 студентов прошли 13 онлайн-курсов этого университета и в настоящий момент сдают итоговые экзамены.

Сертификаты данных вузов дают нашим выпускникам преференции при поступлении в магистратуру ведущих российских университетов, а при устройстве на работу серьезно увеличивают конкурентные преимущества.

В Махачкале стартовал набор в "Яндекс. Лицей". Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике.

Ваш вуз активно развивает и международное сотрудничество. В?чем это выражается?

Яхья Бучаев: При ДГУНХ создана Международная школа бизнеса. Ее цель - подготовить новое поколение руководителей и специалистов различного уровня, способных комплексно решать задачи экономического развития региона.

С момента создания школы были проведены публичные лекции, семинары-практикумы, мастер-классы с ведущими экспертами и бизнес-практиками России, СНГ и Европы. Завершено обучение пяти групп слушателей по программе МВА "Бизнес". Предприниматели, применив полученные знания, смогли значительно расширить и диверсифицировать свой бизнес, часть слушателей открыли собственное дело.

Ребята объединились и сумели принять участие в решении актуальных проблем. Фото: Фото из архива ДГУНХ

Для студентов вуз не только учеба, но и активная общественная жизнь. Не затихла ли она во время ограничительного периода?

Яхья Бучаев: Ограничительные меры всех застали врасплох, но вузовский комитет по делам молодежи провел большую работу. В соцсетях появилась рубрика "Развивайся с ДГУНХ". Она включала в себя различные занятия, благодаря которым студенты могли продолжить саморазвитие как в физическом, так и в интеллектуальном плане, да и просто генерировали идеи, как продуктивно провести весь день дома.

Также был проведен книжный марафон "Читай с ДГУНХ". Студенты читали книги в течение трех недель и писали о них отзывы. Авторы лучших эссе получили книжные призы.

Студенты не ограничивались только университетской жизнью. Они приняли участие в проекте ЦИК РФ "Волонтеры Конституции", в российском онлайн-форуме РИФ, активно подавали заявки на "Территорию смыслов", форумы "Машук", "Фортанга" и другие.

Похвально, что молодежь, которой мы очень гордимся и на которую возлагаем большие надежды, проделала масштабную и качественную работу. Наши студенты нашли выход из сложной ситуации: объединились и сумели принять участие в решении актуальных проблем.

Ключевой вопрос

Ваш университет в 2019 году стал победителем конкурса на грант главы Дагестана. На проведение какой работы пошли полученные деньги?

Яхья Бучаев: Наши преподаватели являются не только получателями грантов главы Дагестана, но и лауреатами Российского фонда фундаментальных исследований и других научных фондов. Тематика проектов связана с выработкой рекомендаций для дальнейшего социально-экономического развития региона.

Научно-педагогические работники вуза принимают активное участие в качестве экспертов в разработке стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года.

Студенты вуза побеждают в различных конкурсах и на олимпиадах, что поднимает рейтинг вуза и повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Университет более 20 лет участвует в президентской программе управленческих кадров, основная цель которой - обеспечение предприятий народного хозяйства квалифицированными специалистами в области управления и организации производства, знакомыми с управленческой культурой и опытом ведущих зарубежных стран.

Слушатели проходят шестимесячное обучение в ДГУНХ, а потом могут быть направлены на стажировку в Европу, США и Японию. Из 425 выпускников 62 прошли стажировку за рубежом. Многие открыли в Дагестане и других регионах успешный бизнес. Независимые эксперты Федерального ресурсного центра по результатам анализа качества и содержания образовательной деятельности высоко оценили работу ДГУНХ в этой области.

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Лицензия № 2822 от 13.05.2019 г.

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