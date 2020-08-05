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05.08.2020 11:52
Рубрика: Власть

Правительство поможет Ставрополью быстрее развивать экономику

Текст: Ольга Игнатова
Экономика Ставропольского края может развиваться намного интенсивнее. Это важно для улучшения качества жизни населения.
Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

О развитии края шла речь во время визита на Ставрополье заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева. Он напомнил, что с января этого года в его зону ответственности входит социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа. "Сегодня начинаем работу на территории Ставрополья. Это мой первый визит в данный регион в этом качестве. Совместно с командой, которая со мной прилетела, и с руководством региона должны определить преимущества края, обсудить его проблемы и понять, в каких направлениях нам надо сосредоточить усилия для того, чтобы добиться максимально эффективных результатов для развития экономики и улучшения жизни людей", - рассказал Трутнев.

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Сегодня инвестиционный портфель Ставрополья состоит из 200 проектов общей стоимостью 243 млрд рублей. На данный момент уже вложено более 99 млрд рублей и создано 2,4 тыс. рабочих мест. Государство оказывает поддержку проектам в области туризма, промышленности и сельского хозяйства. В рамках государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в регионе реализуется 4 инвестиционных проекта с государственной поддержкой общей стоимостью 2,7 млрд рублей. Ставропольский край входит в тройку лидирующих с стране регионов по производству зерновых культур.

"Ставрополье - край богатый, край развивающийся. В то же самое время показатели, связанные с объемом инвестиций на одного человека, с валовым региональным продуктом пока ниже среднероссийских. Работа предстоит большая. Она уже ведется руководством региона. По результатам поездки мы проведем работу в правительстве РФ для того, чтобы помочь краю", - пообещал Юрий Трутнев.

Одной из ведущих в Ставропольском крае остается сфера туризма, в рамках которой в регионе реализуется 36 инвестиционных проектов общей стоимостью 30,8 млрд рублей. Они позволят создать более 3 тыс рабочих мест. Как отметил Юрий Трутнев, курорты Кавказских Минеральных Вод уже много лет являются одним из центров оздоровления рояссиян. В то же время, по мнению вице-премьера, для роста туристического потока необходимо улучшить качество предоставляемых услуг и сервиса до мирового уровня.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, индустрия гостеприимства Кавказских Минеральных Вод включает 430 коллективных и специализированных средств размещения, где могут отдыхать до 50 тысяч человек одновременно. Вместе с тем успешному развитию туризма мешает низкий уровень рентабельности большого числа санаториев, износ инженерных, коммунальных и транспортных сетей.

Юрий Трутнев ознакомился с работой объектов, относящихся к производственной цепочке минеральной воды, в частности, посетил скважины минеральной воды и завод по ее розливу. Вице-премьер дал поручение Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) провести анализ привлекательности для инвесторов предприятий Кавказских Минеральных Вод по производству минеральной воды.

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Во время посещения Железноводска вице-премьер поручил Минэкономразвития России рассмотреть проект создания в Ставропольском крае велотерренкура и изучить возможные источники его финансирования. Проект "Кавминводский велотерренкур" предполагает создание 75 км трасс для велогонок шириной от 2,5 до 8 метров, в том числе запуск 10 кольцевых маршрутов по пересеченной местности. Планируется, что велотрассы объединят города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ.

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