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В Махачкале мэрия за свой счет разобрала участок сквера, построенного на федеральные средства, так как на него неожиданно объявился собственник.

Проспект Шамиля - самый длинный в столице Дагестана. Некогда красивый и благоустроенный, в последние годы после застройки его обочин магазинами и АЗС он превратился в коммерческий комплекс. Кое-где у пешеходной дороги еще остались зеленые аллеи, но и на них положили глаз предприимчивые застройщики.

Фото: Андрей Черепанов
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Совсем недавно горожане порадовались: в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" здесь провели работы по благоустройству, был разбит сквер, появилась детская площадка. Но радость оказалась недолгой. Вдруг появилась тяжелая техника, и рабочие начали демонтировать тротуарную плитку.

Общественники начали выяснять, в чем дело. Как прокомментировали ситуацию в мэрии Махачкалы, оказалось, что земельный участок площадью 200 квадратных метров посреди аллеи был приобретен некой гражданкой более десяти лет назад для строительства делового центра.

Все это время собственник молчал и теперь вдруг решил напомнить о своих правах. Горожанке не понравилось, что на ее участке власти занялись благоустройством, и подала иск в суд.

"Частная собственность полностью освобождена во исполнение решения Советского районного суда Махачкалы. Работы были произведены силами городских служб", - так прокомментировали ситуацию в городской администрации.

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
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В мэрии заверили, что истек срок давности предыдущего разрешения на строительство делового центра, а новое выдаваться не будет. Но проблем это пока не решает - участок так и остался в собственности частного лица.

По данным Генпрокуратуры России, в быстро растущей Махачкале, где постоянно требуется новое жилье, процветает незаконное строительство. Без каких-либо разрешений в городе в последние годы бизнесмены возвели сотни домов. В погоне за баснословной прибылью застройщики экономили на материалах и плодили многоэтажки вопреки законам, нормативам и здравому смыслу.

Как рассказали в прокуратуре Дагестана, с 2000 по 2018 год должностные лица администрации Махачкалы, управления Росреестра по региону и других структур на основании подложных документов незаконно оформляли права на находящиеся в государственной и муниципальной собственности земельные участки.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По материалам проверки возбуждены уголовные дела по статьям "Создание преступного сообщества и участие в нем" и "Мошенничество".

"Организована работа по аресту похищенного имущества и возврату его в государственную и муниципальную собственность. Принятыми мерами в муниципальную собственность возвращены два земельных участка общей площадью более 60 тысяч квадратных метров, кадастровой стоимостью свыше 68 миллионов рублей, расположенные в Махачкале", - проинформировали в надзорном ведомстве.

Проверкой документов на данный участок займутся правоохранители. Не исключено, что и в этом случае они могут оказаться незаконными.

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