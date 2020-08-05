В Осетии сотрудников СК заподозрили в получении крупной взятки

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по городу, в том числе руководителя подразделения. Их подозревают в получении взятки, а данные об этом передали из УФСБ Северной Осетии, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствие считает, что подозреваемые планировали получить крупную сумму денег от адвоката одного из подозреваемых по делу о мошенничестве в сфере страхования. За это сотрудники СК должны были не привлекать мужчину к новым эпизодам дела и ходатайствовать о наказании в виде штрафа, вместо реального тюремного срока.

- 29 июля 2020 года старший следователь получил в качестве взятки денежные средства от адвоката, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, после чего был задержан с поличным. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении СК.

Против руководителя следственного отдела СК РФ по Владикавказу и старшего следователя этого подразделения возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы.