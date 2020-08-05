Виртуальный гид появился в музее изобразительных искусств Ставрополья

Посетители краевого музея изобразительных искусств в Ставрополе могут воспользоваться "Артефактом" - виртуальным гидом на основе технологии дополненной реальности, который расскажет об истории и культурологических аспектах основной экспозиции.

Достаточно лишь навести телефон на работу художника и нажать на кнопку "Распознать": "Артефакт" определит картину и покажет информацию о ней. Фото: Роман Кияшко

Эта цифровая платформа разработана Министерством культуры Российской Федерации в рамках нацпроекта. В нее уже вошли десятки подобных учреждений по всей стране.

Корреспондент "Российской газеты" прямо во время презентации проекта в музее попробовал разобраться с "Артефактом". Как выяснилось, для начала следует установить приложение на смартфон, что не занимает много времени.

После его запуска в списке музеев нужно выбрать зал, в котором находишься, и скачать информационную базу. Онлайн, то есть без загрузки дополнительных данных, приложение отказывается распознавать картины.

После того, как база скачана, следует нажать на кнопку "распознать" и навести телефон на работу художника. Приложение определяет картину и показывает информацию о ней.

Интересная особенность - воспроизвести аудио удастся только через разговорный динамик, для чего телефон нужно поднести к уху. Очевидно, что на такое ухищрение разработчики пошли, чтобы во время визитов в музей громкий звук не мешал остальным посетителям.

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств стал первым в регионе, где появился такой виртуальный гид. Основная экспозиция, которая и попала в "Артефакт", - наследие богатых купцов Алафузовых, живших в губернском Ставрополе XIX века, а также поступления из Эрмитажа, Государственного музейного фонда и музея горских народов Ростова-на-Дону.

- Экспозиция нашего музея намного обширнее. Но чтобы воспользоваться "Артефактом" на первом этапе, мы отобрали 40 работ. Это наиболее важные картины из нашей коллекции. Часть авторства - отечественные художники, а часть - зарубежные. Среди них Куинджи, Поленов, Репин, Мещерский, Боголюбов и редкие работы иностранных художниц - Элизабет Йерихау и Ангелики Кауфман, - рассказала директор музея Зоя Белая.

По ее словам, участие в национальном проекте "Культура" (раздел "Цифровые технологии") ставропольский музей принял в 2019 году. Тогда и началась подготовительная работа, и сотрудники музея стали собирать информацию.

Требования для оформления картин в приложении были достаточно строгими. Сначала следовало сфотографировать картины в нескольких проекциях, чтобы помочь приложению в будущем их распознать. Также следовало написать искусствоведческий текст определенного объема.

Ну а кураторы в минкультуры следили за соблюдением формата и отправляли материалы на правки.