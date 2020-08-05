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05.08.2020 11:53
Рубрика: Культура

Фестиваль новой культуры пройдет в Архангельске

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельске с 27 по 30 августа пройдет масштабный фестиваль новой культуры под открытым небом "Другой".

Как сообщает региональное минкультуры, праздник искусства объединит все его главные виды - музыку, театр и кино, литературу, а также спорт. По словам организаторов, фестиваль соберет порядка 150 участников. Его планировали провести в июне в День города, но помешали "антивирусные" ограничения.

Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем"
В Петербурге под открытым небом пройдет фестиваль "Опера - всем"

Главной музыкальной сценой "Другого" станет Красная пристань на набережной Северной Двины. Если все пойдет по плану, перед архангелогородцами выступят Найк Борзов, Наиль Шариязданов, группы "Сансара", "ДК Космос" и северные рок-музыканты. А 29 августа на Красной пристани пройдет финал проекта "Выходи!", посвященного экстремальному спорту и уличной культуре.

Одним из самых зрелищных пунктов фестивальной программы обещает стать традиционный фестиваль уличных театров. Зарубежных участников в этом году не ожидается, но должны приехать коллективы из Москвы и Петербурга - инженерный театр АХЕ, "Комик-трест", "Невидимый театр", "Пакава Ить", "Опа!" и другие. Организатор уличного фестиваля - Архангельский молодежный театр - представит премьеру спектакля "Эй, Земля!".

Кино на фестивале также будет представлено в уличном формате. В Петровском парке зрителям покажут детские, семейные и фестивальные фильмы. В отдельной программе будет идти "Поморское онлайн-кино", которое снималось в Архангельской области.

Не окажется в тени и литература: книжный фестиваль "Белый июнь" соберет в столице Поморья представителей 60 издательств страны, которые устроят большую ярмарку. С лекциями выступят известные писатели и литературные критики. Гостями фестиваля станут Александр Архангельский, Галина Юзефович, Алексей Сальников и Шамиль Идиатуллин.

В фестивальные дни у областной научной библиотеки имени Добролюбова откроется памятник писателю Федору Абрамову. Также состоится архангельская премьера видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры", созданной "Российской газетой", правительством Поморья и театром драмы имени Ломоносова.

Как полагают организаторы, фестиваль "Другой" не только подарит архангелогородцам праздник, по которому они соскучились за время ограничений, но и даст возможность людям творческих профессий заработать после долгого простоя.

Если ограничения еще будут действовать, часть фестивальных мероприятий может пройти по предварительной регистрации или в онлайн-формате.

В регионах Культура Музыка Рок Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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