Фестиваль новой культуры пройдет в Архангельске

В Архангельске с 27 по 30 августа пройдет масштабный фестиваль новой культуры под открытым небом "Другой".

Как сообщает региональное минкультуры, праздник искусства объединит все его главные виды - музыку, театр и кино, литературу, а также спорт. По словам организаторов, фестиваль соберет порядка 150 участников. Его планировали провести в июне в День города, но помешали "антивирусные" ограничения.

Главной музыкальной сценой "Другого" станет Красная пристань на набережной Северной Двины. Если все пойдет по плану, перед архангелогородцами выступят Найк Борзов, Наиль Шариязданов, группы "Сансара", "ДК Космос" и северные рок-музыканты. А 29 августа на Красной пристани пройдет финал проекта "Выходи!", посвященного экстремальному спорту и уличной культуре.

Одним из самых зрелищных пунктов фестивальной программы обещает стать традиционный фестиваль уличных театров. Зарубежных участников в этом году не ожидается, но должны приехать коллективы из Москвы и Петербурга - инженерный театр АХЕ, "Комик-трест", "Невидимый театр", "Пакава Ить", "Опа!" и другие. Организатор уличного фестиваля - Архангельский молодежный театр - представит премьеру спектакля "Эй, Земля!".

Кино на фестивале также будет представлено в уличном формате. В Петровском парке зрителям покажут детские, семейные и фестивальные фильмы. В отдельной программе будет идти "Поморское онлайн-кино", которое снималось в Архангельской области.

Не окажется в тени и литература: книжный фестиваль "Белый июнь" соберет в столице Поморья представителей 60 издательств страны, которые устроят большую ярмарку. С лекциями выступят известные писатели и литературные критики. Гостями фестиваля станут Александр Архангельский, Галина Юзефович, Алексей Сальников и Шамиль Идиатуллин.

В фестивальные дни у областной научной библиотеки имени Добролюбова откроется памятник писателю Федору Абрамову. Также состоится архангельская премьера видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры", созданной "Российской газетой", правительством Поморья и театром драмы имени Ломоносова.

Как полагают организаторы, фестиваль "Другой" не только подарит архангелогородцам праздник, по которому они соскучились за время ограничений, но и даст возможность людям творческих профессий заработать после долгого простоя.

Если ограничения еще будут действовать, часть фестивальных мероприятий может пройти по предварительной регистрации или в онлайн-формате.