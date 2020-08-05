Какие уголовные дела за последние полгода в Заполярье стали самыми громкими? Как раскрываются преступления, совершенные много лет назад? Какова сегодня криминогенная обстановка на Кольском полуострове? Об этом "РГ" рассказал руководитель Следственного управления СК РФ по Мурманской области Андрей Ефремов.

Андрей Ефремов: Число сообщений о фактах коррупции снизилось более чем на 40 процентов. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области

Андрей Анатольевич, каковы итоги истекшего полугодия? Ухудшается или улучшается криминогенная обстановка в Заполярье?

Андрей Ефремов: За последние несколько лет число регистрируемых преступлений снижается во всех регионах Северо-Запада. Мурманская область не является исключением: здесь число зарегистрированных преступлений снизилось на 3,6 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Для сравнения: по России снижение составляет 0,4 процента. Мы наблюдаем уменьшение регистрируемых убийств вдвое, а случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - на 22 процента. Более того, нам удалось добиться стопроцентной раскрываемости данных преступлений. Это заслуженный результат большого и кропотливого труда следователей.

Интересный пример такой работы - раскрытие убийства, совершенного жителем города Апатиты, который скрывался от правосудия в течение 18 лет. Его вину удалось доказать благодаря грамотному следственному эксперименту и судебной экспертизе с применением полиграфа, результаты которой опровергли защитную версию преступника.

Присутствует ли в вашей работе северная специфика?

Андрей Ефремов: Безусловно, присутствует. Мурманская область - уникальный регион с незамерзающим портом, базами Северного военно-морского и атомного флотов, крупными горнодобывающими предприятиями, и это накладывает свой отпечаток.

Яркий пример такой специфики - уголовное дело о гибели трех человек в результате санкционированного спуска лавины в Кировске на горе Юкспор. Следователи и криминалисты управления сразу же осмотрели место происшествия, несмотря на опасность повторного схода лавины, поскольку промедление могло привести к утрате доказательств из-за плохой погоды. Были зафиксированы направление схода снега и причиненные разрушения. В итоге удалось доказать вину обвиняемых, несмотря на то что принудительный спуск лавин никак не регламентируется законодательством на федеральном уровне.

Насколько серьезной продолжает оставаться проблема коррупции в регионе?

Андрей Ефремов:По этим фактам возбуждены 23 уголовных дела коррупционной направленности. Среди них взяточничество, коммерческий подкуп, присвоение, растрата. Совершали их различные должностные лица, в том числе чиновники. Например, в суд направлено уголовное дело в отношении директора Мурманского морского биологического института. Он обвинялся в присвоении и растрате государственного имущества. Сумма ущерба, причиненного его действиями, превысила полмиллиона рублей. Продолжается расследование в отношении заместителя министра имущественных отношений Мурманской области и начальника отдела государственного контроля и надзора в Мурманской области Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта. Оба они обвиняются в получения взятки в крупном размере. Но в целом число зарегистрированных сообщений о фактах коррупции значительно снизилось - более чем на 40 процентов.

О сотрудниках СК

Много ли желающих служить на Крайнем Севере среди представителей следственных органов?

Андрей Ефремов: Большая часть принятых на службу в СУ СК региона - местные жители, ранее направленные нами в академии. Студенты мурманских вузов, приходящие к нам на практику, зачастую становятся общественными помощниками следователей, а затем и следователями. Не более пятой части сотрудников - это лица, переведенные из органов СК России других регионов. При этом практически каждого из них что-то связывает с Мурманском. Кстати, офицеры, убывающие в органы СК в другие субъекты, как правило, продолжают службу на более высоких должностях.