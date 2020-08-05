Андрей Анатольевич, каковы итоги истекшего полугодия? Ухудшается или улучшается криминогенная обстановка в Заполярье?
Андрей Ефремов: За последние несколько лет число регистрируемых преступлений снижается во всех регионах Северо-Запада. Мурманская область не является исключением: здесь число зарегистрированных преступлений снизилось на 3,6 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Для сравнения: по России снижение составляет 0,4 процента. Мы наблюдаем уменьшение регистрируемых убийств вдвое, а случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - на 22 процента. Более того, нам удалось добиться стопроцентной раскрываемости данных преступлений. Это заслуженный результат большого и кропотливого труда следователей.
Интересный пример такой работы - раскрытие убийства, совершенного жителем города Апатиты, который скрывался от правосудия в течение 18 лет. Его вину удалось доказать благодаря грамотному следственному эксперименту и судебной экспертизе с применением полиграфа, результаты которой опровергли защитную версию преступника.
Присутствует ли в вашей работе северная специфика?
Андрей Ефремов: Безусловно, присутствует. Мурманская область - уникальный регион с незамерзающим портом, базами Северного военно-морского и атомного флотов, крупными горнодобывающими предприятиями, и это накладывает свой отпечаток.
Яркий пример такой специфики - уголовное дело о гибели трех человек в результате санкционированного спуска лавины в Кировске на горе Юкспор. Следователи и криминалисты управления сразу же осмотрели место происшествия, несмотря на опасность повторного схода лавины, поскольку промедление могло привести к утрате доказательств из-за плохой погоды. Были зафиксированы направление схода снега и причиненные разрушения. В итоге удалось доказать вину обвиняемых, несмотря на то что принудительный спуск лавин никак не регламентируется законодательством на федеральном уровне.
Насколько серьезной продолжает оставаться проблема коррупции в регионе?
Андрей Ефремов:По этим фактам возбуждены 23 уголовных дела коррупционной направленности. Среди них взяточничество, коммерческий подкуп, присвоение, растрата. Совершали их различные должностные лица, в том числе чиновники. Например, в суд направлено уголовное дело в отношении директора Мурманского морского биологического института. Он обвинялся в присвоении и растрате государственного имущества. Сумма ущерба, причиненного его действиями, превысила полмиллиона рублей. Продолжается расследование в отношении заместителя министра имущественных отношений Мурманской области и начальника отдела государственного контроля и надзора в Мурманской области Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта. Оба они обвиняются в получения взятки в крупном размере. Но в целом число зарегистрированных сообщений о фактах коррупции значительно снизилось - более чем на 40 процентов.
Много ли желающих служить на Крайнем Севере среди представителей следственных органов?
Андрей Ефремов: Большая часть принятых на службу в СУ СК региона - местные жители, ранее направленные нами в академии. Студенты мурманских вузов, приходящие к нам на практику, зачастую становятся общественными помощниками следователей, а затем и следователями. Не более пятой части сотрудников - это лица, переведенные из органов СК России других регионов. При этом практически каждого из них что-то связывает с Мурманском. Кстати, офицеры, убывающие в органы СК в другие субъекты, как правило, продолжают службу на более высоких должностях.