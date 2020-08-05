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05.08.2020 09:29
Рубрика: Экономика

Кабмин отменил ограничения на ж/д сообщение с Калининградом

Текст: Владимир Кузьмин

Сняты ограничения на поездки железной дорогой в Калининград и обратно, действовавшие с конца марта, когда правительство закрыло границу страны для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: iStock
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Исключение тогда было сделано для жителей Калининградской области, но с 6 апреля ОАО "РЖД" отменило сообщение с западным анклавом России. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга снова пошли 1 июля. Пользоваться ими по-прежнему могли только постоянно проживающие в Калининградской области граждане. Подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжением это ограничение снято - железнодорожный транзит в регион и обратно стал доступен всем россиянам.

Этим же документом разрешен безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, если они являются обладателями дипломатических или служебных паспортов государств, с которыми у нашей страны заключены соглашения о безвизовых поездках.

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