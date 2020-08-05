Корабли Северного флота отправились в девятый поход в Арктику

Арктическая группировка кораблей и судов обеспечения Северного флота отправилась в очередной девятый поход по Северному морскому пути. Возглавил его заместитель командующего вице-адмирал Олег Голубев, сообщила в среду пресс-служба СФ.

Поход в Арктику продлится около двух месяцев. В составе отряда восемь кораблей и судов. Это большой противолодочный корабль "Североморск", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", на которых подразделения морпехов и техника, тральщики, буксирное и килекторное суда, а также ледокол "Илья Муромец".

На ледоколе находится команда комплексной арктической экспедиции от Русского географического общества. На различных участках отряд будет взаимодействовать с пограничниками, гидрографами Северного флота и ледоколами Атомфлота.

В походе военные моряки проведут ряд учений, в том числе высадку на необорудованное морское побережье островов и континента, а на Таймыре будут защищать промышленный объект от атаки условного неприятеля. Всего состоится порядка 20 совместных учений.

Как добавили в пресс-службе Северного флота, девятый арктический поход посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Моряки взяли с собой копии Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом. Кстати, во вторник перед походом его торжественно подняли на большом противолодочном корабле "Североморск".