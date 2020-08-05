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05.08.2020 21:30
Рубрика: Культура

Верди мне, люди!

Мариинка открыла для публики историческую сцену
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
Мариинский театр берет все новые посткарантинные вершины, вот уже полтора месяца оставаясь единственным театром страны, открывшим двери для публики после эпидемии. И с наступлением августа почти пять месяцев спустя театр возобновил представления на исторической сцене. Первой строкой в афише стала одна из самых знаменитых опер - "Риголетто" Верди.
"Риголетто". В заглавной партии Владислав Сулимский, Джильда - Ольга Перетятько. Фото: Наташа Разина / Маринский театр "Риголетто". В заглавной партии Владислав Сулимский, Джильда - Ольга Перетятько. Фото: Наташа Разина / Маринский театр
"Риголетто". В заглавной партии Владислав Сулимский, Джильда - Ольга Перетятько. Фото: Наташа Разина / Маринский театр

Этот спектакль, первый на фестивале "Звезды белых ночей", прошел с участием приглашенной солистки: в партии Джильды - знаменитая сопрано Ольга Перетятько, которая родилась на невских берегах, но давно живет и работает в Европе. Этот визит, хочется думать, стал предвестником возвращения к привычному культурному сотрудничеству. Партнерами певицы выступили роскошный баритон Мариинского театра Владислав Сулимский (Риголетто) и молодой тенор Александр Михайлов (Герцог). Место за дирижерским пультом занял Валерий Гергиев, без воли и решимости которого "Звезды белых ночей" этим летом вообще бы не появились.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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"Риголетто" -спектакль откровенно старый. Даже определение его стилистики как рутинерство было бы ему комплиментом. Надо учесть, что историческая сцена Мариинского театра давно ждет реконструкции, и несколько лет здесь сознательно не планировалось ни одной премьеры. Поэтому и все плюсы спектакля оказались исключительно музыкальными, а никак не театральными. Оркестр звучал насыщенно, красочно живописуя и трепет природы, и чувственные терзания героев. Доминирующий тон - мрачность: будто с первых аккордов все знали, что на счастливый финал рассчитывать глупо. При этом Владислав Сулимский - сегодня один из лучших в мире Риголетто, как и Ольга Перетятько - Джильда.

Все, что сейчас происходит в "живом" исполнительском искусстве, лишено налета повседневности: каждое соприкосновение с театром сегодня - абсолютный эксклюзив. Иногда чудной: странно, даже нелепо слушать "расчлененные" на отдельные концерты "Снегурочку" Римского-Корсакова или "Орлеанскую деву" Чайковского. Но пока театр согласно предписанию Роспотребнадзора старается минимизировать количество спектаклей с антрактами, поэтому в репертуаре большинство представлений идет без пауз, как "Риголетто", "Аттила" и "Борис Годунов", где главной звездой был Ильдар Абдразаков.

В новой театральной реальности пока будут доминировать камерные оперы и концерты на открытом воздухе

Тем не менее можно сказать, что Мариинский театр вышел на свою "проектную мощность". Хотя и не по заполняемости зала (Роспотребнадзор пока не разрешает стопроцентную продажу билетов), а по количеству представлений - десяток за два выходных дня. И пусть поход на спектакль теперь начинается с измерения температуры на входе и просьбы иметь при себе маску, а артистам, к их досаде, цветы от поклонников не выносят на сцену, а отдают за кулисами, люди абсолютно счастливы от самой возможности после долгого антракта снова пойти в театр.

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