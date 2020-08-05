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05.08.2020 09:31
Рубрика: Общество

На островах в Арктике установят памятные таблички

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Официальный сайт Русского географического общества Фото: Официальный сайт Русского географического общества
Фото: Официальный сайт Русского географического общества

В августе 2020 года стартует третий сезон комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) по изучению островов арктических архипелагов. Он будет продолжаться до октября, сообщили в пресс-службе РГО.

Экспедиция будет посвящена сразу нескольким памятным датам: 75-летию Великой Победы, 175-летию Русского географического общества, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова.

Фото: Пресс-служба ФГУП "ЦАГИ"
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- Отряды экспедиции пройдут уникальным маршрутом от Мурманска до Берингова пролива, развернутся вокруг острова Врангеля и вернутся обратно через арктические архипелаги - Новосибирские острова, Северную Землю, Землю Франца-Иосифа и Новую Землю, - рассказал директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции РГО Сергей Чечулин.

Исследователи попытаются найти следы первопроходцев Арктики и вписать в их биографии новые факты, а также запечатлеть их память. Для этого 3 августа в московской штаб-квартире РГО меценаты передали участникам экспедиции памятные знаки, посвященные основателям Русского географического общества и полярному исследователю Владимиру Русанову. Знак в честь основателей РГО появится на мысе Желания Северного острова архипелага Новая Земля. В проливе Маточкин Шар на острове Южный архипелага Новая Земля путешественники установят знак, посвящённый Владимиру Русанову.

Одним из объектов исследования станет место, где предположительно обнаружено продовольственное депо австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей Землю Франца-Иосифа. Его заложил 15 августа 1872 года спонсор экспедиции граф Иоганн Вильчек. Место закладки нашли моряки-североморцы, выполнявшие рекогносцировку маршрута экспедиции у берегов Новой Земли. Морское судно тылового обеспечения "Эльбрус" обошло слабоизученную акваторию, прилегающую к Северному острову Новой Земли, и берега островов Баренца. Была проведена фото- и видеосъемка участка полуострова Литке и восточного и западного островов Баренца. Вернувшись на базу, участники экспедиции сравнили полученные фото и видео с теми, что хранятся в архивах, после чего стало ясно, что есть большой шанс обнаружить продовольственную закладку австро-венгерской экспедиции, которая так и не воспользовалась оставленной провизией.

Справка "РГ"

В 2018 году участники Комплексной экспедиции Северного флота и РГО исследовали Новую Землю, в 2019 - острова Земли Франца-Иосифа, в плане на нынешний год расширить географию экспедиции Северной Землей, Таймыром, Новосибирскими островами и островом Врангеля. Все совместные экспедиции Северного флота и Русского географического общества объединены в едином историко-культурном проекте "Главный фасад России. История, события, люди". Маршрут пройдёт по пути исчезнувшего "Геркулеса" Владимира Русанова и по местам зимовки пропавшего без вести барона Толля.

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