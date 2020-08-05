В Вологодской области нашли окаменелости возрастом 300 млн лет

Новости

"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте 18:33
Армения может ограничить вещание российских телеканалов 18:26
Фарфан покинул "Локомотив" 18:09
Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе 17:54
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек 17:49
США выпустили баллистическую ракету по острову в Тихом океане 17:46
США показали видео испытаний ракеты с гиперзвуковым блоком 17:33
Первый борт МЧС России вылетел в Ливан с грузом гумпомощи 17:11
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ 17:09
Синоптики предсказали комфортную погоду в Москве 17:05
560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста 17:00
Тимофей Нижегородцев назначен замруководителя ФАС 16:55
В Москве задержали проректора МГУ Алексея Гришина 16:52
Почему над Бейрутом вырос "ядерный гриб" 16:44
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России 16:40
Семья Керимовых поднялась на первое место российского списка Forbes 16:39
Школьницу в Германии наказали за разговор на турецком 16:37
Водители смогут купить транспондеры еще на двух пунктах взимания платы 16:27
В Бейруте более 300 тысяч жителей остались без крова 16:22
Украина вышла из соглашения СНГ по пограничному сотрудничеству 16:00
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса 15:58
Ночные поезда вновь обретают популярность в Европе 15:58
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев 15:55
Жириновский и Миронов поспорили на шампанское и коньяк 15:52
На Большом Каменном мосту в Москве начали демонтаж гранитной облицовки 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
05.08.2020 17:41
Рубрика: Общество

В Вологодской области нашли окаменелости возрастом 300 млн лет

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Вологодский госуниверситет Фото: Вологодский госуниверситет
Фото: Вологодский госуниверситет

Ученые Вологодского государственного университета, участники экспедиции "Вместе по Русскому Северу-2020" обнаружили уникальную находку - часть окаменелого дерева девонского периода. Возраст этих отложений составляет 300 миллионов лет, сообщили в вузе.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Знаменитый Каслинский павильон впервые за полвека примет посетителей

Как рассказала профессор, председатель Вологодского отделения Российского географического общества Надежда Максутова, находку обнаружили во время обследования Андомской горы, одной из главных достопримечательностей Вытегорского района. Это единственное место в регионе, где отложения девонского периода выходят на поверхность.

Ученые предполагают, что растение упало, а потом его чем-то засыпало. Снаружи оно покрыто минеральными слоями, а внутри есть полость с кристаллами кальцита. Оболочка находки пропиталась железистыми водами и превратилась в ожелезненный песчаник. Именно поэтому она так хорошо и сохранилась.

По инициативе Русского географического общества, под эгидой которого и проходит экспедиция "Вместе по Русскому Северу", палеонтологический экспонат передадут в Минералогический музей кафедры географии Вологодского госуниверситета.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше