В Вологодской области нашли окаменелости возрастом 300 млн лет

Ученые Вологодского государственного университета, участники экспедиции "Вместе по Русскому Северу-2020" обнаружили уникальную находку - часть окаменелого дерева девонского периода. Возраст этих отложений составляет 300 миллионов лет, сообщили в вузе.

Как рассказала профессор, председатель Вологодского отделения Российского географического общества Надежда Максутова, находку обнаружили во время обследования Андомской горы, одной из главных достопримечательностей Вытегорского района. Это единственное место в регионе, где отложения девонского периода выходят на поверхность.

Ученые предполагают, что растение упало, а потом его чем-то засыпало. Снаружи оно покрыто минеральными слоями, а внутри есть полость с кристаллами кальцита. Оболочка находки пропиталась железистыми водами и превратилась в ожелезненный песчаник. Именно поэтому она так хорошо и сохранилась.

По инициативе Русского географического общества, под эгидой которого и проходит экспедиция "Вместе по Русскому Северу", палеонтологический экспонат передадут в Минералогический музей кафедры географии Вологодского госуниверситета.