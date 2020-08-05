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05.08.2020 13:03
Рубрика: Общество

Стоматолог выходит в рейс

По школам ездит автобус с врачами и оборудованием
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 171(8225)
Ребятам из школ Центрального района Санкт-Петербурга повезло: стоматологи приезжают к ним на специально оборудованном автобусе от городской стоматологической поликлиники N 9. Программа "стоматологического автобуса", начатая в сентябре 2015 года, очень популярна и нравится как детям, так и их родителям. Все услуги, оказываемые в этом необычном автобусе, полностью бесплатны (обслуживание идет по полису ОМС).

Еще тридцать лет назад всех учащихся строем водили в стоматологическую поликлинику на осмотры и во многих школах принимал стоматолог. Сейчас школьные стоматологические кабинеты - уже редкость. И на профосмотры детей водят далеко не во всех школах. Между тем состояние зубов школьников - хуже, чем было в советское время. У 12-летних петербуржцев в среднем нужно лечить три зуба, у 14-летних - уже четыре. Причина - не только неправильное питание и более худшее состояние опорно-двигательной системы, но и проблема с соблюдением гигиенических правил.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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- Мы понимали все это и решили: будет правильным, если стоматологи придут к детям. На бюджетные средства (спасибо администрации района!) был приобретен "стоматологический автобус" - за семь миллионов рублей. Был разработан медико-экономический стандарт по профилактике стоматологических заболеваний, - сказал Александр Рубежов, главный врач стоматологической поликлиники N 9 Центрального района.

Сам автобус - большой, состоит из двух зон. Рабочий кабинет врача и медсестры, оснащенный современным оборудованием, и помещение для ожидания, с DVD-системой. В ожидании приема дети смотрят мультики и обучающие фильмы по профилактике и уходу за зубами. В конкретные дни (о них оповещают заранее и заблаговременно оформляют согласие родителей на проведение осмотра) автобус утром подъезжает к школе. С уроков вызывают группами по четыре-пять человек. За учебный день удается осмотреть два класса. На следующие дни - другие классы, потом другая школа. Обслуживает автобус 25 школ района - те, которые территориально прикреплены к поликлинике. Еще четыре школы хоть и прикреплены, но остались без "стоматологического автобуса": ему негде припарковаться. Это проблема старой застройки. Автобус выходит в рейс шесть дней в неделю (за исключением времени карантина), каждого ребенка успевают осмотреть один-два раза в год.

 Автобус выходит в рейс шесть дней в неделю, каждого ребенка успевают осмотреть один-два раза в год

- Если в 2017 году мы в автобусе приняли 6,5 тысячи детей, то в 2019-м - почти на тысячу больше. И мы видим по результатам: дети, прошедшие осмотры, начинают лучше ухаживать за зубами. Растет доверие к врачам: если в самом начале программы только треть родителей давала согласие на осмотры, то теперь - практически все. И дети идут с удовольствием, уже зная, что ничего неприятного их не ждет. Наоборот: посмотрят мультфильмы, почистят зубы великану (в автобусе есть учебно-игровая огромная челюсть), - поясняет Татьяна Колоскова, заведующая детским отделением поликлиники, занявшая третье место во Всероссийском конкурсе врачей России в номинации "Лучший стоматолог".

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Программой "стоматологического автобуса" заинтересовались в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Теперь автобус появился и у них. Приезжают перенимать опыт и из других регионов России: Ленинградской области, Татарстана, Удмуртии .

- Проект отличный, и его можно рекомендовать для всех школ города. Ведь иметь собственный стоматологический кабинет в школе - очень затратно. Важно, что проект нацелен не только на раннее выявление стоматологических проблем, но и на профилактику. Такие автобусы были бы отличным вариантом и для стационарных учреждений, например для домов-интернатов, - считает Андрей Яременко, главный специалист-стоматолог города, президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга.

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