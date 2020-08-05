Сняты ограничения на поездки железной дорогой в Калининград и обратно.

Глава правительства также расширил список иностранцев, которые могут въезжать в Россию. Фото: Александр Астафьев/ Pool/ ТАСС

В конце марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции правительство пошло на экстренные меры, полностью закрыв границу для перемещения. Был сделан ряд исключений, в том числе для жителей западного анклава страны. Отметка в паспорте о регистрации в Калининградской области позволяла ездить поездами в регион и обратно. Правда, только до тех пор, пока 6 апреля ОАО "РЖД" не отменила движение в этом направлении.

Первые после паузы поезда из Москвы и Санкт-Петербурга снова пошли в Калининград 1 июля. Пользоваться ими по-прежнему могли только постоянно проживающие в области граждане. Подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжением это ограничение снято - железнодорожный транзит в регион и обратно стал доступен всем россиянам.

Этим же документом глава правительства расширил список иностранцев, которые могут въезжать в Россию. Для большинства граждан других стран граница закрыта с 18 марта. Теперь исключение сделано обладателям дипломатических и служебных паспортов, с чьими государствами у России заключены соглашения о безвизовых поездках.

Теперь железнодорожное сообщение между Калининградом и другими российскими городами полностью восстановлено

Председателем правительства также утверждены правила выделения грантов высшим учебным заведениям на создание инжиниринговых центров, предоставляющих проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги. Получить господдержку смогут российские организации без долгов по налогам и страховым взносам, не проходящие процедуру ликвидации или банкротства. Максимальный размер гранта в рамках одного соглашения составит 300 миллионов рублей. Средства могут быть направлены на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, патентные сервисы и транспортные услуги.

Для получения субсидии высшее учебное заведение представляет программу развития инжинирингового центра, отразив в ней ожидаемый результат от использования гранта.

Минимум на 30 процентов мероприятия программы должны быть профинансированы из внебюджетных источников.