- Отряды экспедиции пройдут уникальным маршрутом от Мурманска до Берингова пролива, развернутся вокруг острова Врангеля и вернутся обратно через арктические архипелаги - Новосибирские острова, Северную Землю, Землю Франца-Иосифа и Новую Землю, - рассказал директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции Русского географического общества Сергей Чечулин.
Исследователи попытаются найти следы первопроходцев Арктики и вписать в их биографии новые факты, а также запечатлеть их память. Для этого участникам экспедиции передали памятные знаки, посвященные основателям Русского географического общества и полярному исследователю Владимиру Русанову. Знак в его честь появится на мысе Желания и на острове Южного архипелага Новая Земля.
Одним из объектов исследования станет место, где, предположительно, обнаружено продовольственное депо австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей Землю Франца-Иосифа. Его заложил 15 августа 1872 года спонсор экспедиции граф Иоганн Вильчек.
Место закладки, кстати, нашли моряки-североморцы, выполнявшие рекогносцировку маршрута экспедиции у берегов Новой Земли. По словам командующего Северным флотом Александра Моисеева, комплексные экспедиции, проводимые военнослужащими совместно с научными группами Русского географического общества, стали одной из новых форм подготовки моряков.
Все совместные экспедиции Северного флота и Русского географического общества объединены в едином историко-культурном проекте "Главный фасад России. История, события, люди".