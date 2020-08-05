В среду стартовал третий сезон комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) по изучению островов арктических архипелагов. Он будет продолжаться до октября - один отряд отправился 5 августа на ледоколе "Илья Муромец", и ему предстоит повторить маршрут первой Русской полярной экспедиции барона Толля 1900-1902 годов вдоль северных берегов Таймыра до острова Беннетта. Второй отправится после 15 августа на морском буксире МБ-12 и обследует прибрежную территорию Новой Земли. Участники экспедиции обойдут Северный остров по маршруту Русанова, который в 1910 году первым из русских ученых прошел там на яхте "Дмитрий Солунский".

- Отряды экспедиции пройдут уникальным маршрутом от Мурманска до Берингова пролива, развернутся вокруг острова Врангеля и вернутся обратно через арктические архипелаги - Новосибирские острова, Северную Землю, Землю Франца-Иосифа и Новую Землю, - рассказал директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма исполнительной дирекции Русского географического общества Сергей Чечулин.

Исследователи попытаются найти следы первопроходцев Арктики и вписать в их биографии новые факты, а также запечатлеть их память. Для этого участникам экспедиции передали памятные знаки, посвященные основателям Русского географического общества и полярному исследователю Владимиру Русанову. Знак в его честь появится на мысе Желания и на острове Южного архипелага Новая Земля.

Одним из объектов исследования станет место, где, предположительно, обнаружено продовольственное депо австро-венгерской экспедиции 1872-1874 годов Карла Вайпрехта и Юлиуса Пайера, открывшей Землю Франца-Иосифа. Его заложил 15 августа 1872 года спонсор экспедиции граф Иоганн Вильчек.

Место закладки, кстати, нашли моряки-североморцы, выполнявшие рекогносцировку маршрута экспедиции у берегов Новой Земли. По словам командующего Северным флотом Александра Моисеева, комплексные экспедиции, проводимые военнослужащими совместно с научными группами Русского географического общества, стали одной из новых форм подготовки моряков.

Все совместные экспедиции Северного флота и Русского географического общества объединены в едином историко-культурном проекте "Главный фасад России. История, события, люди".