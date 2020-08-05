Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней

В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена. Причина - грубые нарушения требования промышленной безопасности, сообщили в Северо-Западном управлении Ростехнадзора.

- Нарушения выявлены при эксплуатации опасного производственного объекта "Участок специального транспортного строительства (Шахта № 845 бис) в части организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, требований к откаточным путям, - уточнили в управлении. - В отношении ОАО "Метрострой" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном части 3 статьи 9.1 КОАП РФ.

По мнению надзорного органа, несоблюдение необходимых норм и правил "привели к возникновению непосредственной угрозы жизни и здоровью людей". На устранение нарушений отводится 90 дней - генеральному подрядчику назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на указанный срок.