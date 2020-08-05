Ученые Республики Коми отправились в экспедицию, чтобы выяснить историю происхождения таинственного озера на границе Прилузского и Койгородского лесничеств. Несколько лет назад его нашли сотрудники Фонда содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", до тех пор водоем не был нанесен на карты.

Озеро расположено в 35 километрах от села Ношуль. А необычность в том, что оно идеально круглое и довольно глубокое для лесного водоема.

Специалисты посчитали озеро древним, потому что берега покрыты толстым слоем сфагнума, который при движении к центру начинал качаться и проседать так, что сквозь него можно было провалиться в неведомую глубь.

Глубина водоема - приблизительно восемь метров. И это при том, что диаметр водной глади - всего 30 метров, а диаметр с учетом торфяной залежи - около ста. Как появилась такая глубокая и совершенно круглая воронка, остается пока загадкой.

Выдвинули основную версию - падение метеорита. По периметру четко просматривается сосновая "кайма", которая, как предположили первоначально, сформировалась по краям воронки от падения небольшого метеорита и последующего выброса грунта. Возраст самых старых деревьев превышает 250 лет, а на их стволах заметны следы пожара примерно 1860 года. Но большую часть составляют сосны, появившиеся уже после этого пожара.

Правда, потом оказалось, что "кайма" есть только по краю мелкого залегания сфагнума. При увеличении толщины торфяной залежи сосна исчезает - и остается открытое болото. Такие болота обычно являются истоками рек и ручьев, но из таинственного озера ничего не вытекает и не втекает в него. Загадка...

- Надеемся, что после проведения соответствующих анализов завеса тайны появления этого озера будет приоткрыта или, может быть, даже раскрыта, - говорит директор фонда "Серебряная тайга" Юрий Паутов.

Кстати

По словам ученого, на снимках из космоса заметно, что с двух сторон к озеру уже подходят вырубки. А согласно требованиям по сохранению биоразнообразия и экологических функций леса, такие малые лесные озера являются ключевыми биотопами, значит, вокруг них необходимо оставлять буферную зону шириной не менее 50 метров. Поэтому арендатору лесного участка, в границах которого расположено озеро, будут направлены предложения о сохранении этого таинственного водоема и его берегов.