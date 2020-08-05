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05.08.2020 14:03
Рубрика: Власть

Уникальную выставку о Василии Теркине покажут на форуме "Армия-2020"

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Выставку артефактов о Василии Теркине создали в Западном военном округе. Она посвящена 80-й годовщине литературного персонажа, придуманного Александром Твардовским и его коллегами в газете Ленинградского военного округа "На страже Родины".

Фото: Фотохроника ТАСС
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Как сообщает пресс-служба ЗВО, выставка рассказывает об истории создания персонажа, военных журналистах, писателях, поэтах и художниках. Благодаря им Василий Теркин и стал узнаваем и всенародно любим.

В экспозицию включены оригиналы иллюстраций - "комиксов" о приключениях бойца-героя, репринтные публикации, фронтовые брошюры. Здесь же уникальное количество материалов, изданных в годы Великой Отечественной войны, мультфильмы 1941 года о Теркине, первые издания книг Александра Твардовского, грампластинка с записью его голоса, коллекция фарфоровых образов литературного героя и многое другое.

Выставку покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в августе.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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