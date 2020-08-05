В Архангельске объявили конкурс на новую достопримечательность, которая станет символом города.

Предложить свой вариант может любой житель столицы Поморья или группа авторов. Участникам надо придумать уникальный арт-объект и создать его эскиз.

Это может быть скульптурная композиция, знак или просто надпись. Организаторы не ставят строгих рамок и предлагают создавать не конкретный образ, а произведение, которое вдохновит зрителя на размышления.

Впрочем, определенные условия все же есть: объект должен раскрывать одну из тем - мотивы и уклад жизни Русского Севера, локальную идентичность Архангельска и его значение для развития Арктики, уникальность северной природы.

Возможные места для установки уже выбраны - это четыре участка набережной Северной Двины, в том числе Красная пристань.

Жители города не только придумают эскизы арт-объектов, но и сами выберут лучший из них в ходе интернет-голосования. Организаторы обещают, что народная достопримечательность появится в Архангельске уже этой осенью.

На заметку

Конкурсные работы принимаются до 10 августа по электронной почте: artregion29@inbox.ru. Подробности на сайте.